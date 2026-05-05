The Neurophonic Temple – Transgressive Sonic Stimuli

Am 17.04.2026 in Eigenregie erschienen und als CD verfügbar, liefern The Neurophonic Temple aus Osnabrück mit Transgressive Sonic Stimuli ein Debüt ab, das sich konsequent jeder einfachen Kategorisierung entzieht. In knapp einer halben Stunde entfaltet sich ein Wechselspiel aus Entzerrung und gezielter Übersteuerung, in dem Realität und Abstraktion ineinanderfließen. Psychedelic Noise Rock trifft hier auf experimentelle Klangarchitektur zwischen Kontrolle und Auflösung.

Klang zwischen Chaos und Struktur

Verantwortlich für dieses Klanguniversum sind David Seaman (Schlagzeug und Gesang), Marcus „Marcüse“ Kroll (Gitarre und Gesang) sowie Peter „von Münchhausen“ Münch (Bass). In dieser Trio-Besetzung formen sie einen Sound, der ebenso roh wie vielschichtig wirkt und zwischen kontrollierter Struktur und freiem Eskalationsmoment pendelt.

Musikalisch bewegt sich das Album zwischen Heavy Psychedelic Rock, Noise- und Alternative-Elementen. Fließende Grooves, hypnotische Basslinien und bewusst unruhige Klangflächen erzeugen eine Atmosphäre, die gleichermaßen betörend wie irritierend wirkt.

Tracks im Überblick

Der Opener Nuance Of Bizarre macht seinem Namen mehr als nur Ehre: Laut, überbordend und bewusst unberechenbar wirft der Track den Hörer direkt in ein Soundgewitter aus verzerrten Schichten, abrupten Wendungen und psychedelischer Übersteuerung. Statt sanft einzuführen, eskaliert der Song regelrecht und setzt damit sofort den tonangebenden Rahmen des Albums.

Sea Of Bornite wirkt im Anschluss kompakter, bleibt aber vielschichtig und farbenreich, mit einem etwas direkteren, treibenden Puls. Consciential Paradigms vertieft das experimentelle Konzept und pendelt zwischen hypnotischer Wiederholung und abrupten Brüchen, als würde sich der Song ständig selbst neu definieren.

Chrome Magnet bildet einen überraschend fokussierten Gegenpol und wirkt für mich persönlich besonders psychedelisch verspielt – fast schwebend in seiner Klangsprache, ohne den energetischen Kern zu verlieren. Den Abschluss bildet Floral Architectures, das sich ausdehnt und das Album zum Ende hin in eine beinahe meditative Richtung führt, irgendwie wie ein langes Outro.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Neurophonic Temple – Transgressive Sonic Stimuli in unserem Time For Metal Release-Kalender.