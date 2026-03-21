From Ashes Reborn – Chasing Utopia

Mit Chasing Utopia, das bereits am 06.03.2026 in Eigenregie veröffentlicht wurde und physisch als CD über die Bandcamp-Seite der Band erhältlich ist, legt die Wittlicher Band From Ashes Reborn ihren zweiten Longplayer vor. Das Quartett knüpft damit an sein Debüt von vor acht Jahren an und geht dabei konsequent den nächsten Schritt.

Eingespielte Band mit klarem Sound

Verantwortlich für den druckvollen Gesamtklang sind Ronni (Vocals), Dirk (Gitarre), Tobias (Bass) und Thomas (Drums), die seit 2017 in dieser Zusammenstellung existieren. Man merkt deutlich, dass die Band als Einheit funktioniert. Die Songs wirken durchdacht, bleiben aber gleichzeitig energiegeladen und direkt.

Zwischen Melodie und brachialer Wucht

Das Intro Colossal March stimmt atmosphärisch auf das Album ein, bevor Soulless Legions direkt die volle Breitseite liefert. Schnelle Riffs, präzises Drumming und ein treibender Groove prägen den Sound, der klar in der Tradition des skandinavischen Melodic Death Metal steht, aber dennoch eigenständig genug bleibt.

Mit Summoning The Shadows zeigt die Band ihre dynamische Seite: Melancholische Passagen treffen auf aggressive Ausbrüche. Der Titeltrack Chasing Utopia bildet dabei einen der Höhepunkte des Albums – eingängig, kraftvoll und mit starker Atmosphäre.

Songs wie Wraiths Of Memories überzeugen durch Spannungsaufbau und die Wechsel zwischen ruhigen und extremen Parts. Venomous Crown zeigt wieder pure Härte, bevor Beyond Infinity und Echo Chambers das Album mit einer gelungenen Mischung aus Melodie, Tempo und Druck abschließen. Obwohl das Album ganze 61 Minuten auf dem Buckel hat, bleibt es konstant auf einem hohen Niveau.

Atmosphäre und Aussage

Inhaltlich bewegt sich das Album zwischen düsteren Zukunftsvisionen und gesellschaftlicher Reflexion. Themen wie Sinnverlust, Täuschung und innere Konflikte ziehen sich als roter Faden durch die Songs und verleihen dem Werk zusätzliche Tiefe.

Hier! geht es für weitere Informationen zu From Ashes Reborn – Chasing Utopia in unserem Time For Metal Release-Kalender.