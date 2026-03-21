Tabernis: teilen neue Single „Mel Obscurum (Palästinalied)“ + Video

Das Folk-Duo Tabernis beschwört mit seiner neuen Single Mel Obscurum (Palästinalied) das Mittelalter. Als Interpretation einer tatsächlich aus dem 13. Jahrhundert überlieferten Spielweise zeigt die zweite Auskopplung aus dem kommenden Album Seasons Of The Dark Hive, das am 24. April 2026 über Napalm Records erscheint, die Hingabe der Musiker zu ihrer Arbeit. Walther von der Vogelweide, einer der bedeutendsten Lyriker des Mittelalters, schrieb das Palästinalied zur Zeit des fünften Kreuzzugs – heute ist der Ton eines der wenigen Lieder aus der Zeit, von denen sowohl Text als auch Melodie überlebten. Tabernis schaffen sich mit ihrer Instrumentalversion des bedeutenden Stücks eine besondere Historizität für ihr außergewöhnliches Debüt.

Tabernis über Mel Obscurum (Palästinalied):

„Wir haben die Instrumentalversion dieses legendären mittelalterlichen Meisterwerks, das alle kennen, neu interpretiert. Aus tiefstem Respekt gegenüber der Originalarbeit haben wir uns dazu entschieden, das Stück in unserem Stil zu adaptieren. In unserer Version ist die Musik mit einem Text verwoben, der eine Jahreszeit für den Dark Hive heraufbeschwört: Vespera – die Ruhe, das Zwielicht. Wenn die Kälte das Land bedeckt, drängen sich die Bienen zusammen, um ihre Königin zu beschützen und das Herz des Bienenstocks zu bewahren.“

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