The Order: veröffentlichen neue Single “Empires”

Die Schweizer Hardrock-/Heavy-Metal-Band The Order präsentiert ihre neue Single Empires, die dem gleichnamigen kommenden Studioalbum entnommen ist, das am 24. April 2026 über Massacre Records erscheinen soll.

Mit Empires liefert die Band einen kraftvollen und zum Nachdenken anregenden Track, der die turbulenten Zeiten widerspiegelt, denen sich die Welt derzeit gegenübersieht. Getragen von kraftvollen Riffs, hymnischen Melodien und der unverwechselbaren Stimme von Frontmann Gianni Pontillo thematisiert der Song den Aufstieg und Fall politischer Mächte sowie die zerstörerischen Folgen imperialistischer Ambitionen.

Textlich erkundet Empires eine Welt, die von Politikern und imperialistischen Kräften beherrscht wird, die zunehmend auf Waffen und Konfrontation statt auf Diplomatie setzen. Dennoch vermittelt der Song eine Botschaft der Hoffnung: Die Geschichte hat gezeigt, dass selbst die mächtigsten Imperien irgendwann zusammenbrechen und Platz für eine bessere Zukunft machen. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Hier den Song anhören: https://save-it.cc/massacre/empiressingle

Die Single bietet einen ersten Einblick in Empires, das lang erwartete, neue Album der Band, das als eines der ausgereiftesten und stimmigsten Alben in der Karriere von The Order gilt. Das Album vereint über zwei Jahrzehnte musikalischer Erfahrung und Songwriting-Entwicklung und knüpft an den kompromisslosen Geist des 2006 erschienenen Debüts Son Of Armageddon an.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von V.O. Pulver in den Little Creek Studios in Ormalingen, Schweiz und produziert von V.O. Pulver zusammen mit der Band, verbindet das Album klassischen Heavy Metal mit einer modernen Produktion und einem starken lyrischen Fokus auf soziale und politische Themen.

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