The Order: veröffentlichen Single von kommender Akustik-EP

Die Schweizer Hard Rocker The Order werden am 27. August ihre digitale Akustik-EP Out Of Order bei Massacre Records veröffentlichen!

Gestern haben sie die Single Mama, I Love Rock ’n‘ Roll (Acoustic Version) veröffentlicht, die man sich auf allen gängigen Streamingplattformen sowie hier anhören kann:

Alle fünf Songs der EP wurden von V.O. Pulver im Little Creek Studio gemischt und gemastert. Das Frontcover von Out Of Order wurde von Jan Yrlund / Darkgrove Design gestaltet.

Hier kann man sich die EP bereits vormerken und vorbestellen » https://lnk.to/theorderoutoforder

The Order – Out Of Order

1. Mama, I Love Rock ’n‘ Roll (Acoustic Version)

2. Endlessly (Acoustic Version)

3. Love Ain’t A Game To Play (Acoustic Version)

4. Sweet Stranger (Acoustic Version)

5. Save Yourself (Acoustic Version)

http://theorder.ch

https://www.facebook.com/theorderofficial