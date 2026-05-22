China: Schweizer Rock-Ikone veröffentlicht neue Single & Video „Bright Lights“

China, die wohl erfolgreichste Schweizer Hard-Rock-Formation der späten 80er und frühen 90er, meldet sich mit ihrer neuen Single Bright Lights kraftvoll zurück und zeigt, dass echter Rock’n’Roll kein Ablaufdatum kennt.

„Die musikalische Idee entstand während eines Studio Jams zwischen Claudio und mir“, berichtet Gitarrist Freddy Scherer und fügt hinzu: „Wie bei vielen unserer Songs, gab es kein großes Konzept, plötzlich war der Funke einfach da. Bright Lights ist unsere Hommage an die Zeit, in der alles möglich schien: Nächte ohne Plan, ohne Morgen, nur das Jetzt zählte und dieses Gefühl der Unbeschwertheit, das man nie ganz loslässt. Der Song fügt sich nahtlos in unsere neuen Tracks ein – mit der unverkennbaren China-DNA.“

Von den Charts in die Rockgeschichte

Gegründet 1985, schossen China binnen weniger Jahre in die internationalen Charts. Schon das selbstbetitelte Debütalbum überzeugte die Rockgemeinde mit energiegeladenem Hard Rock und prägte den Bandnamen weit über die Landesgrenzen hinaus. Den endgültigen Durchbruch brachte Sign In The Sky – ein Album, das in Gold gegossen wurde und bis heute als Meilenstein des europäischen Melodic Rock gilt. Songs wie In The Middle Of The Night, Sign In The Sky und Wild Jealousy gehören längst zum festen Inventar der Classic-Rock-Geschichte.

2026: Neues Feuer mit Bright Lights

Nach den erfolgreichen Comeback Singles Love Someone und Ran Out Of Love, die bei den Rock Radios auch international für Begeisterung sorgten, schlagen China nun das nächste Kapitel auf. Bright Lights bringt alles auf den Punkt, was die Band groß gemacht hat: messerscharfe Gitarrenriffs, Refrains mit Adrenalinfaktor – und diese unerschütterliche Spielfreude, die klingt, als wäre kein Tag seit 1985 vergangen. Die Band zieht damit eine klare Linie: Nostalgie ja, Stillstand nein.

Bühnensturm mit Herz und Geschichte

Auf ihrer letzten Tournee durch Frankreich, Belgien, Deutschland und die Schweiz bewiesen China, dass ihre Musik auch live nichts von ihrer Wucht verloren hat. Ihr Set mischt Klassiker der ersten beiden Erfolgsalben mit neuem Material, das dieselbe rohe Energie trägt – gereift, aber nicht gezähmt. Mehr als drei Jahrzehnte nach ihren ersten Hits sind China keine nostalgische Revival-Band, sondern eine Rockinstitution, die sich selbst treu geblieben ist. Ihr Comeback zeigt, was viele längst wussten: Diese Legende lebt – und sie klingt lauter denn je.

China live:

05.06.26 Läufelfingen BL, RocknBeer

13.06.26 Weisstannen Open Air

18.09.26 Merishausen SH, Kultur Hirschen

19.08.26 Tennwil, Rocknacht

25.09.26 Herisau Casino (mit Coreleoni)

26.09.26 Riddes, Salle de L’abeille (mit Shakra & Coreleoni)

27.11.26 Wetzikon, Scala

28.11.26 Langenthal, Old Capitol

China sind:

Werner Hartmeier – Gesang

Claudio Matteo – Gesang, Gitarre

Freddy Scherer – Gitarre

Marc Lynn – Bass

Tosi Tosoni – Schlagzeug