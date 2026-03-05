King Zebra: auf Tour mit The Gems

Die Schweizer Hardrock-Band King Zebra wird im März 2026 als Special Guest die schwedischen Hardrocker The Gems auf deren Slithering Through Europe-Tour durch Deutschland und die Schweiz begleiten.

Pünktlich zum Tourstart veröffentlichen King Zebra am 19. März 2026 ihre brandneue Single All I Want Is You, nur drei Tage vor dem ersten Konzert. Fans der Tour dürfen sich somit darauf freuen, den explosiven neuen Track erstmals live auf der Bühne zu erleben.

Bekannt für ihre elektrisierenden Shows und volle Clubs in ganz Europa, stehen King Zebra für donnernde Riffs, große Hooks und eine Energie, die jede Venue zum Beben bringt. Die Slithering Through Europe-Tour verspricht laute Nächte, Hochspannung und eine Band, die jederzeit bereit ist zuzuschlagen.

Tourdaten 2026

King Zebra supporting The Gems – Slithering Through Europe

22.03. – Köln, Club Volta

24.03. – Hannover, LUX

25.03. – Aschaffenburg, Colos-Saal

27.03. – Oberentfelden, Böröm

29.03. – München, Backstage

30.03. – Nürnberg, Der Hirsch

31.03. – Dresden, HD – Die Rock & Metal Bar

01.04. – Berlin, Frannz Club

02.04. – Hamburg, Knust

Mit neuer Single im Gepäck und jeder Menge Live-Power im Rücken dürfte diese Tour für Hardrock-Fans ein Pflichttermin werden.