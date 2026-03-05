King Zebra: auf Tour mit The Gems

Die Schweizer Hardrock-Band King Zebra wird im März 2026 als Special Guest die schwedischen Hardrocker The Gems auf deren Slithering Through Europe-Tour durch Deutschland und die Schweiz begleiten.
Pünktlich zum Tourstart veröffentlichen King Zebra am 19. März 2026 ihre brandneue Single All I Want Is You, nur drei Tage vor dem ersten Konzert. Fans der Tour dürfen sich somit darauf freuen, den explosiven neuen Track erstmals live auf der Bühne zu erleben.
Bekannt für ihre elektrisierenden Shows und volle Clubs in ganz Europa, stehen King Zebra für donnernde Riffs, große Hooks und eine Energie, die jede Venue zum Beben bringt. Die Slithering Through Europe-Tour verspricht laute Nächte, Hochspannung und eine Band, die jederzeit bereit ist zuzuschlagen.
Tourdaten 2026
King Zebra supporting The Gems – Slithering Through Europe
22.03. – Köln, Club Volta
24.03. – Hannover, LUX
25.03. – Aschaffenburg, Colos-Saal
27.03. – Oberentfelden, Böröm
29.03. – München, Backstage
30.03. – Nürnberg, Der Hirsch
31.03. – Dresden, HD – Die Rock & Metal Bar
01.04. – Berlin, Frannz Club
02.04. – Hamburg, Knust
Mit neuer Single im Gepäck und jeder Menge Live-Power im Rücken dürfte diese Tour für Hardrock-Fans ein Pflichttermin werden.