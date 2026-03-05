Karsten Blaas und der Nordstern 2.0 – Lesung am 01.03.2026 in Kiel

Eventname: Nordstern 2.0 – Lesung in Kiel

Headliner: Karsten Blaas

Ort: Palenke, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 01.03.2026

Eintrittspreis: Kostenlos

Link: https://www.lovelybooks.de/autor/Karsten-Blaas

Verlag: Ihleo Verlag

Besucher: ca. 45

Heute verwandelt sich die legendäre Palenke in Kiel in einen pulsierenden Treffpunkt für Literaturfans. Unter dem Motto „Nordisch trifft Zeitreise“ präsentiert der Autor Karsten Blaas seine brandneue Veröffentlichung vom 16. Februar, Nordstern 2.0 – Martin, Sophia und die Zukunft, vor einem aufmerksamen und bestens gelaunten Publikum. In Anlehnung an den schrägen Charme, den seine Erzählungen versprühen, wird die Lesung zu einem Nachmittag, der genauso unterhaltsam wie zum Nachdenken anregend ist – mitten im Herzen Kiels.

Karsten Blaas, 1967 in Kiel geboren, ist längst kein unbeschriebenes Blatt in der norddeutschen Kulturlandschaft mehr. Der studierte Politikwissenschaftler und Historiker arbeitete unter anderem als Journalist für die Kieler Nachrichten, den NDR-Hörfunk und den internationalen Nachrichtensender Euronews in Lyon, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Heute lebt er wieder in Kiel, arbeitet als PR-Redakteur, ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Seine tiefe Verbundenheit zur Region spiegelt sich in seinen Büchern wider und zieht sich wie ein roter Faden durch die Lesung in der Palenke.

Nordstern 2.0 ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung seines Kultromans über Martin Hansen, einen bodenständigen Kieler Azubi, der 1980 über eine ungewöhnliche Entdeckung stolpert: eine Zeitreise! In der ersten Geschichte katapultierte ihn ein Bierautomat direkt ins Jahr 2020, ein Zeitsprung voll skurriler Begegnungen mit Corona, Smartphones und einer jungen Frau namens Sophia, deren Lebensfreude und Witz sein Herz erobern. In Nordstern 2.0 entfaltet Blaas diesen Kosmos weiter. Charmant, witzig, manchmal absurd und doch immer liebevoll in seiner Beobachtung von Zeit, Menschen und dem Unvermeidlichen, das wir Zukunft nennen.

Die Lesung selbst ist mehr als nur Worte, sie ist ein Erlebnis inmitten der Geschichte des Buches. In der warmen, schlichten und anspruchslosen Atmosphäre der Palenke, zwischen Kiezgeschichten und Literaturzitaten, nimmt Blaas das Publikum mit auf eine Zeitreise durch eigene Erinnerungen, Lieblingsstellen seines Romans und kleine Exkurse zur Entstehung des Martin-Hansen-Universums. Anekdoten über Kiel der 1980er, gepaart mit der ironischen Distanz zur Realität von 2026, erzeugen ein Schmunzeln in den Gesichtern ebenso wie nachdenkliche Momente. Gleich zu Beginn entführt er in ein Kapitel, das im Nordstern spielt. Nordstern, Gerhardstraße Ecke Wrangelstraße, also genau da, wo wir jetzt sitzen.

Zwischendurch greift der Autor zu Passagen aus seinem Buch, deren Humor und Lokalkolorit das Publikum sofort packen. Die nostalgischen Tücken des Lebens zwischen Analog und Digital entfalten eine erstaunliche Lebendigkeit. Die Mischung aus Zeitreise, Lebensgeschichte und satirischer Beobachtung hält die Zuschauer in Atem und sorgt für einen stimmungsvollen Nachmittag, der weit über eine klassische Autorenlesung hinausgeht.

In den Gesprächen vor und nach der Veranstaltung wird deutlich: Nordstern 2.0 ist nicht nur ein weiterer Roman, sondern für viele ein literarisches Spiegelbild ihrer eigenen Erinnerungen an eine Zeit, die man so ähnlich vielleicht erlebt, aber so noch nie gesehen hat. Für Kieler und Nordlichter ein Muss. Für alle anderen: eine witzige, überraschende und absolut lesenswerte Reise durch Zeit und Leben, mit einem Augenzwinkern von einem echten Sohn des Nordens.

Das Buch ist noch vor Ende der Veranstaltung beim Autor ausverkauft. In den umliegenden Büchereien stehe ein großer Vorrat zur Verfügung, versichert Blaas. Ich bedanke mich nochmals für die Einladung zu diesem Nachmittag und freue mich auf die komplette Lektüre des Romans.