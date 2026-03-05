Avaland: veröffentlichen neue Video-Single „Sail On“

Die Weltenerbauer von Avaland sind zurück – mit einer brandneuen Geschichte und ihrer neuen Video-Single Sail On, die am 27.02.2026 erschienen ist.

Was wäre, wenn dein Lieblings-Fantasy-RPG einen Soundtrack hätte, geschmiedet aus brennendem Metal und monumentalen, cineastischen Symphonien? Genau diese Vision verfolgt die französische Band Avaland. An der Schnittstelle von Power Metal und opernhafter Grandeur erschafft die Band nicht einfach nur Songs: Ihre Musik verbindet epische High-Fantasy-Erzählungen und heroische Quests mit explosiven Riffs und orchestraler Wucht. Das Ergebnis ist ein immersives Metal-Erlebnis, bei dem jeder Track Teil einer größeren Legende ist.

In der neuen Single Sail On begleiten wir einen Alchemisten, der in das Reich des Todes fällt – und dennoch nicht stirbt. Geführt vom Gott der Zeit, der sich als Fährmann Charon verkleidet, muss er durch die Tiefen der Hölle navigieren. Schutz bietet ihm dabei die Gypsum Flower, ein mystischer Stein, der bereits auf den beiden vorherigen Alben der Band eingeführt wurde.

Bandgründer Adrien über den Song:

„Das ist der erste Song, den unser Gitarrist Lucas komponiert hat. Er wollte einen Track aufnehmen, der meine ursprüngliche Idee ersetzt – die war für das Thema des Songs zu ‚fröhlich‘. Alle in der Band haben den Song sofort geliebt, und es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam den letzten Feinschliff daran zu setzen. Alle Bandmitglieder und auch die Leute, die das Demo gehört haben, sind sich einig: Das ist ein wirklich starker Track – eine epische, dramatische Hymne, bei der man einfach mitsingen muss!“

Mit Sail On schlagen Avaland ein weiteres Kapitel ihrer epischen Metal-Saga auf und laden ihre Hörer erneut ein, in eine Welt voller Magie, Mythen und musikalischer Größe einzutauchen.

