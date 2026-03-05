A Chance For Metal Festival 2026: Programm und Running Order veröffentlicht

Mit einem echten Paukenschlag startet der Mai 2026: 20 Jahre A Chance For Metal – und das dazugehörige Festival versprechen ein Jubiläum, das der bewegten Geschichte dieser Veranstaltung mehr als gerecht wird.

Die Running Order ist ab sofort online, ebenso sind neben Festival-Tickets nun auch Tageskarten erhältlich. Am 01. und 02. Mai 2026 wird die Kulturhalle in Ochtendung erneut zum Epizentrum der Metalszene.

„A Chance For Metal steht seit zwei Jahrzehnten für das, was die Metalszene im Kern ausmacht: Zusammenhalt, Leidenschaft und Authentizität“, erklärt Marvin Asbach vom ACFM e.V.. „Das ACFMF ist mehr als ein Festival – es ist ein Treffpunkt für eine Gemeinschaft, die Metal nicht nur hört, sondern lebt. Hier entstehen Freundschaften, hier wachsen Bands, hier wird Szene greifbar. Dass wir dieses Jubiläum gemeinsam feiern dürfen, zeigt, wie stark und lebendig unsere Szene ist. ACFMF ist ein Stück Zuhause für alle, die sich dem Metal verbunden fühlen.“

Programm Freitag, 01.05.2026

10:00 – Doors & Biergarten

10:50–11:20 – Lesung Magnus Wagner

11:20–15:00 – DJ Benne

15:00–16:00 – Timo Würz

16:00–17:30 – DJ Benne + Soundcheck

17:30 – Einlass Halle

18:30–19:00 – Disreality

19:20–20:00 – Andi The Wicked

20:20–21:10 – Torment Of Souls

21:30–22:30 – Motorjesus

22:55–00:00 – Desaster

00:00 – Live-Musik Ende

01:00 – Curfew

Programm Samstag, 02.05.2026

11:00 – Biergarten

12:00 – Soundcheck

14:00 – Einlass

14:45 – Fans-&-Crew-Foto

15:00–15:30 – Grufflo

15:50–16:30 – Ratrotten

16:50–17:35 – Sic Zone

17:55–18:40 – Plagueborne

19:00–20:00 – Insanity Alert

20:20–21:20 – Steelpreacher

21:40–22:40 – Hiraes

23:00–00:00 – Tailgunner

00:00 – Live-Musik Ende

01:00 – Curfew

20 Jahre Leidenschaft und Szene-Kultur

Seit zwei Jahrzehnten hat sich das A Chance For Metal Festival als feste Größe in der Szene etabliert. Hier begegnen sich Fans, Bands und Veranstalter auf Augenhöhe – gelebte Gemeinschaft statt bloßer Eventkultur. Auch Metal Only begleitet das Jubiläumsjahr 2026 erneut als Partner.

Unterstützt wird die Veranstaltung des ACFM e.V. von zahlreichen Institutionen, darunter:

Badefässer Westerwald,

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt,

Heavy Metal Pets,

IFF e.V.,

Kultursommer Rheinland-Pfalz,

Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung,

Rock Hard Magazin,

Siseva Sicherheitsdienste,

Sparkasse Mayen,

Vulkan Brauerei,

VR Bank RheinAhrEifel eG.

20 Jahre A Chance For Metal sind nicht nur ein Jubiläum – sie sind ein klares Statement dafür, dass Leidenschaft, Ehrenamt und echte Szene-Kultur stärker sind als jeder Trend.