Messa: Headliner-Tour angekündigt

Die italienische Doom-Metal-Band Messa tourt im Herbst durch Großbritannien und Europa. Mit seinem Metal-Blade-Records-Debüt The Spin hat das aus Venetien stammende Quartett breite Anerkennung erlangt. Zuletzt begeisterte die Combo als Support von Paradise Lost und spielte im Heimatland Italien ausverkaufte Konzerte. Bald bringen Messa ihre charakteristische Mischung aus atmosphärischem, jazzig angehauchtem Doom Metal auf die Bühnen Europas.

Frontfrau Sara Bianchin: „Wir freuen uns riesig, unsere erste EU/UK-Headliner-Tour nach der Veröffentlichung von The Spin anzukündigen. Wir können es kaum erwarten, euch zu sehen und für euch zu spielen!“

Tourdaten 2026

27.10. – Marseille, Le Dodu (FRA)

28.10. – Barcelona, Sala Salamandra (ESP)

29.10. – Madrid, Copérnico (ESP)

30.10. – Montpellier, Maison des Chœurs (FRA)

01.11. – Paris, Petit Bain (FRA)

03.11. – Glasgow, Cathouse (UK)

04.11. – Manchester, Rebellion (UK)

05.11. – Nottingham, Rescue Rooms (UK)

06.11. – Bristol, Thekla (UK)

07.11. – London, The Garage (UK)

09.11. – Tilburg, 013 (NED)

10.11. – Antwerpen, Kavka (BEL)

12.11. – Berlin, Frannz Club (GER)

13.11. – Hamburg, Logo (GER)

14.11. – Bochum, Rockpalast (GER)

15.11. – Köln, Artheater (GER)

17.11. – Frankfurt, Das Bett (GER)

18.11. – München, Backstage Club (GER)

19.11. – Zürich, Dynamo (SUI)

21.11. – Trezzo sull’Adda, Live Club (ITA)