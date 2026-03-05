Doodseskader: veröffentlichen neue Single „Celebrity Culture Simp Farm“

Das belgische Duo Doodseskader meldet sich mit der neuen Single Celebrity Culture Simp Farm zurück. Der Track stammt vom kommenden Album The Change Is Me, das am 3. April 2026 über 45 Records erscheint.

Während die ersten beiden Singles No Laughter Left In Me und Weaponizing My Failures vergleichsweise zugänglich daherkamen, schlägt Celebrity Culture Simp Farm deutlich härtere Töne an. Grob gesagt schlagen Doodseskader eine Brücke zwischen der intensiven belgischen Sludge- und Post-Metal-Szene und modernen, urbanen, genreübergreifenden Sounds wie experimentellem Hip-Hop und Hardcore.

Tim De Gieter beschreibt den Hintergrund des Songs als Ausdruck tiefer Erschöpfung angesichts der heutigen Fixierung auf Bestätigung und auf jene Personen an der Spitze dieser „Bestätigungskette“, sei es in Politik, Musik, Kunst oder der Welt von Influencern und Streamern. Es gehe um die problematische Idealisierung von Menschen, die makellose Fassaden präsentieren, während Authentizität und Menschlichkeit verloren gehen. Der Song sei kein bloßer Fingerzeig auf andere, sondern auch ein Weckruf: Zeit, Geld und Aufmerksamkeit sollten nicht blindlings an fragwürdige Idole verschenkt werden.

Mit The Change Is Me legen Tim De Gieter und Sigfried Burroughs ihr drittes Album vor, es ist eine 40-minütige Achterbahnfahrt, die sich irgendwo zwischen Witchhouse, Hip-Hop, Industrial-Dream-Pop und Stadionrock bewegt. Grungige 90er-Melodien treffen auf verzerrte Synthesizer, dröhnenden Bass, hart gepitchte Vocals, Rap-Passagen, Gesang und Ausbrüche roher Wut über den Zustand der Welt.

Ursprünglich verfolgte das Duo seit seiner Gründung 2020 ein klares Konzept: Jährlich sollte ein Album erscheinen, das ihren „Weg zur Verbesserung“ dokumentiert – beginnend mit Year Zero (2020), gefolgt von Year One (2022) und Year Two (2024).

Doch nach acht Monaten Arbeit an Year Three entschieden sich die beiden, das fertige Album komplett zu verwerfen. Während des Mischprozesses und paralleler Live-Shows wurde deutlich, dass sie sich als Menschen weiterentwickelt hatten – und nicht mehr mit dem Material übereinstimmten, das sie zuvor geschaffen hatten.

Die Erkenntnis: Dieses Projekt soll kein Selbstoptimierungs-Handbuch sein, sondern ein ehrliches Dokument über sie selbst und die conditio humana – mit all ihren Fehlern und Stärken.

Anstelle des verworfenen Albums entschieden sich Doodseskader für einen kompletten Neustart: eine einwöchige kreative Session in Tims Much Luv Studio mit dem Ziel, ein Werk zu schaffen, das sie im Hier und Jetzt authentisch einfängt.

The Change Is Me markiert den Beginn einer positiveren, wenn auch nicht weniger intensiven Phase – musikalisch wie konzeptionell. Songs wie Celebrity Culture Simp Farm, It Keeps On Stinging und der epische Closer Suffering In Technicolor zeigen zwei Musiker, die sich nicht länger auf der Suche nach einer äußeren oder inneren Offenbarung befinden.

Stattdessen steht die Erkenntnis im Mittelpunkt, dass Veränderung nicht erzwungen werden kann. Sie geschieht schrittweise und sie ist oft bereits da. Man muss sie nur annehmen.

Mit dieser kompromisslosen Haltung beweisen Doodseskader einmal mehr, dass sie nicht nur Genregrenzen sprengen, sondern auch den Mut haben, ihre eigene künstlerische Identität immer wieder neu zu definieren.