Raunchy: zurück bei Mighty Music

Nach zwölf Jahren Funkstille melden sich die dänischen Metal-Veteranen Raunchy eindrucksvoll zurück – und schlagen dabei ein vertrautes Kapitel auf: Die Band hat erneut bei Mighty Music unterschrieben, jenem Label, mit dem bereits zu Beginn ihrer Karriere eine enge Zusammenarbeit bestand.

„12 years of silence end right here. We’ve officially signed with Mighty Music. A new chapter begins. New album out this summer“, ließ die Band verlauten.

Damit endet eine lange kreative Pause – und gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel: Noch in diesem Sommer soll das erste Studioalbum seit zwölf Jahren erscheinen.

Die Verbindung zwischen Raunchy und Mighty Music reicht über zwei Jahrzehnte zurück. Das Label veröffentlichte bereits die ersten beiden Alben der Band – Velvet Noise (2001) und Confusion Bay (2003) – und legte damit den Grundstein für die internationale Karriere der Dänen.

Die erneute Zusammenarbeit wirkt daher wie eine konsequente Rückkehr zu den eigenen Ursprüngen – jedoch mit der Erfahrung und Reife von mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte im Gepäck.

Das kommende Album wurde vollständig von Jacob Hansen in den Hansen Studios aufgenommen, produziert, gemischt und gemastert. Hansen, der seit Jahren zu den renommiertesten Produzenten der europäischen Metal-Szene zählt, verleiht dem neuen Material den klanglichen Feinschliff.

Weitere Details zu Singles, Videos und geplanten Touraktivitäten sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Raunchy Line-Up 2026:

Jesper Andreas Tilsted – Gitarre & Keyboards (seit 1992)

Lars Christensen – Gitarre (seit 1992)

Jesper Kvist – Bass (seit 1992)

Morten Toft Hansen – Schlagzeug (seit 1992)

Jeppe Christensen – Keyboards & Gesang (seit 2001)

Mike Semesky – Gesang (seit 2013)

Mit der Rückkehr zu Mighty Music und einem neuen Album in Aussicht setzen Raunchy ein deutliches Zeichen: Die zwölfjährige Stille war kein Abschied – sondern die Vorbereitung auf ein kraftvolles Comeback. Der Sommer 2026 dürfte für Fans moderner dänischer Metal-Klänge ein Pflichttermin werden.