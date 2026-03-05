Magnify The Sound: Album „Searching For A Quiet Place“ erschienen

Die norwegischen Improvisations- und Experimental-Künstler Magnify The Sound melden sich mit Searching For A Quiet Place zurück. Dazu gibt es mit der Single Once Upon A Breath ein Beispiel für die Klangsprache der Band – irgendwo zwischen metallischer Schwere, nordischer Folklore und freier Improvisation.

Searching For A Quiet Place ist das zweite Album von Trond Engum (The 3rd & The Mortal, The Soundbyte) und Carl Haakon Waadeland, dessen rhythmisches Vokabular über Jahrzehnte hinweg in verschiedensten Formationen gereift ist. Neu dabei sind Tone Åse (Gesang) und Sturla Eide (Fiddle & Hardangerfiedel), die den Sound um weitere Klangfarben erweitern.

Über sechs Stücke hinweg entfalten Magnify The Sound ein fein austariertes Wechselspiel aus Improvisation und Struktur. Verwurzelt in der norwegischen Volksmusik – getragen von Waadelands präzisem Puls und Eides charakteristischem Klang – öffnen sie Räume zwischen Ambient, Metal und Avantgarde. Engums unverkennbarer Gitarrenton und Åses ätherische Stimme verleihen der Musik emotionale Tiefe.

Searching For A Quiet Place ist jetzt auf Crispin Glover Records erhältlich – als physische Ausgabe und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.