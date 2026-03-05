Distant: veröffentlichen neue Single „Spirit“ – featuring Tyler Beam

Die Deathcore-Macht aus Rotterdam (Niederlande) und Bratislava (Slowakei) hat mit Spirit eine ebenso emotionale wie kompromisslose neue Single veröffentlicht. Der Track erschien am 4. März 2026 und featured Tyler Beam von The Last Ten Seconds Of Life.

Mit Spirit liefern Distant eine Veröffentlichung, die sie selbst als eine ihrer persönlichsten überhaupt bezeichnen. Musikalisch bleibt die Band ihrer brachialen Handschrift treu, verbindet jedoch rohe Intensität mit tief verwurzelter emotionaler Verarbeitung.

Inspiriert wurde Spirit durch die reale Messerattacke auf ein Familienmitglied in einer Klinik namens Spirit. Dieses erschütternde Erlebnis bildet das emotionale Fundament des Songs.

Die Band beschreibt den Track als Ausdruck von Trauer, Schock und der überwältigenden Wut, die auf solch traumatische Ereignisse folgen kann. Es gehe nicht darum, Gewalt zu glorifizieren, sondern sich ihr bewusst zu stellen. Rohe Emotion werde hier in unerbittlichen Sound transformiert, intensiv, direkt und ohne Filter.

Mit der Unterstützung von Tyler Beam gewinnt der Song zusätzliche Schwere und Dynamik. Seine markante Stimme fügt sich nahtlos in das dichte, aggressive Klangbild ein und verstärkt die emotionale Wucht des Stücks.

Gegründet wurde Distant 2014 von Bassist Elmer Maurits und Gitarrist Nouri Yetgin. Mit der Debüt-EP Tsukuyomi (2017) machte die Band erstmals international auf sich aufmerksam.

Es folgte das erste Full-Length-Album Tyrannotophia (2019), das ihren kompromisslosen Stil weiter festigte. Mit Aeons Of Oblivion (2021) und Heritage (2023) entwickelte sich ihr Sound zunehmend technischer, schneller und noch intensiver, insbesondere unter ihrem Vertrag mit Century Media Records.

Mit Spirit schlagen Distant nun ein weiteres, zutiefst persönliches Kapitel auf. Der Song verspricht nicht nur brutale Klanggewalt, sondern auch emotionale Ehrlichkeit, ein schonungsloser Blick auf Schmerz, Verlust und die schwierige Verarbeitung traumatischer Erfahrungen.