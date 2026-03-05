Nunslaughter: kündigen „Satanic Legions Tour 2026“ durch Europa an

Die Extreme-Metal-Veteranen aus Cleveland kehren 2026 nach Europa zurück. Nach weltweiten Festivalauftritten und Shows unter anderem mit Acid Bath schlagen Nunslaughter mit der Satanic Legions Tour 2026 erneut auf dem europäischen Kontinent auf.

Im Mittelpunkt der Tour steht das kommende Album Satanic Chaos Legions, das am 26. Juni 2026 erscheint. Es handelt sich um das Debüt der Band beim Label BLKIIBLK Records und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der langen Bandgeschichte.

Die Band kommentiert die Ankündigung mit deutlichen Worten: „We are roaring back across the pond to descend upon Europe in 2026, slaughtering crowds with our Satanic Legions Tour and showcasing our inaugural infernal pact with BLKIIBLK Records. Beware the legions rise!“

Satanic Legions Tour 2026:

26.06 – Szczecin (PL), Hells Bells Festival

27.06 – Krakow (PL), Club Zascianek

28.06 – Kosice (SK), Riders Pub

30.06 – Bucharest (RO), Quantic Club

01.07 – Budapest (HU), Supersonic / Blue Hell

02.07 – Trutnov (CZ), Obscene Extreme Festival

03.07 – Friesack (DE), Under the Black Sun Festival

04.07 – Kassel (DE), Goldgrube

05.07 – Tilburg (NL), Little Devil

06.07 – Oostende (BE), Twilight

07.07 – Antwerp (BE), Antwerp Music City

08.07 – Rostock (DE), Peter-Weiss-Haus

09.07 – Fredericia (DK), Metal Magic Festival

10.07 – Hamburg (DE), Bambi Galore

11.07 – Torgau (DE), In Flammen Open Air

Tickets sind über Dreamtide Music <<< HIER >>> erhältlich.

Mit neuem Label im Rücken, frischem Albummaterial und ihrer gewohnt kompromisslosen Live-Energie dürften Nunslaughter 2026 einmal mehr beweisen, warum sie seit Jahrzehnten zu den beständigsten und brutalsten Größen des US-Death-Metal zählen.