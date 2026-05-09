Impure Wilhelmina: veröffentlichen die dritte Single „Train Mort“ aus dem kommenden Album „Le Sanglot“

Impure Wilhelmina, das Schweizer Quartett für Post-Metal und Progressive Dark Rock, hat mit Train Mort die dritte Vorabsingle aus ihrem kommenden Album Le Sanglot veröffentlicht, das am 22. Mai über Season Of Mist erscheint. Der Titel wird von einem offiziellen Visualizer begleitet und markiert den konfrontativsten Moment des Albums – eine Veröffentlichung, die dem kompletten Zehn-Track-Album vorausgeht.

Train Mort beginnt mit einem beklemmenden, industrial-angehauchten Gitarrenriff, das sich langsam aufbaut, bevor es einem Moment verzweifelter Stille weicht – nur damit die Schwere im Schlussteil mit voller Wucht zurückkehrt. Während die beiden vorangegangenen Singles die melodische und atmosphärische Bandbreite von Le Sanglot aufzeigten, dringt dieser Titel zu einer raueren Ebene vor. Der Text wird getragen von Michael Schindls Gesang, der zwischen Schreien und Flüstern wechselt; er beschreibt einen Mann, der den Punkt der Umkehr überschritten hat, und betrachtet mit kalter Präzision jene Gewalt, die am äußersten Ende der Belastbarkeit schwelt. Der Titel ist der schroffste des Albums und geht keinerlei Kompromisse ein.

Bei Train Mort wirkt die französische Künstlerin Mütterlein (Marion Leclercq) mit, deren verzweifelte Schreie sich wie ein roter Faden durch den gesamten Titel ziehen. Diese Zusammenarbeit – die erste in der Geschichte von Impure Wilhelmina – entsprang einer natürlichen Affinität zwischen Mütterleins gequältem künstlerischen Kosmos und der Atmosphäre des Songs. Sie war am Songwriting beteiligt und hat – so die Band selbst – die Dunkelheit noch weiter verdichtet.

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