Melancholost: veröffentlichen neue Single und Video zu „The Book Of Thoth“

Melancholost ist ein aus Deutschland stammendes Okkult-Rock-&-Metal-Projekt, das vom Musiker und Produzenten Sven The Axe ins Leben gerufen wurde. Bekannt für seine langjährige Tätigkeit als Frontmann der Heavy-Metal-Band Solemnity, gründete Sven Melancholost als düstereres, atmosphärischeres Projekt, um seinen musikalischen und textlichen Ideen Ausdruck zu verleihen.

Melancholost, das aus der deutschen Underground-Rock- und Metal-Szene hervorgegangen ist, verbindet Elemente von Okkult-Rock, gotischer Atmosphäre und melancholischem Dark Rock und schafft so einen Sound, der sich von Svens früheren Heavy-Metal-Arbeiten abhebt. Während Solemnity seinen Ruf auf klassischen Heavy-Metal-Themen wie Schlachten und dunkler Fantasie aufbaute, erkundet Melancholost eher introspektives Terrain – ritualistische Symbolik, Mystik, existenzielle Melancholie und die schattenhafte Ästhetik okkulter Traditionen.

Nun veröffentlichten Melancholost ihre neue Single samt Video zu dem Song The Book Of Thoth.

„Noch eine Woche, bis mein neues Projekt Melancholost enthüllt wird! Hier ist ein zweiter Song daraus namens The Book Of Thoth, inspiriert vom großen Aleister Crowley und seiner Arbeit zum Erbe des alten Ägyptens. Dieser düstere Song wälzt sich direkt durch dein Gehirn und du spürst, wie die Energie deine Wirbelsäule hinunterfließt. Die meisten von euch denken bei Crowley vielleicht nur an Magie, sogar an schwarze Magie, aber das ist reiner Blödsinn. Wusstet ihr, dass er ein Meister des Yoga und anderer Künste war und sein eigenes Tarot-Deck erfunden hat“, kommentiert Sven The Axe und fügt hinsichtlich des Videoclips hinzu: „Ich liebe die Möglichkeiten, mit Hilfe von KI coole Visualisierungen zu Songs zu erstellen, da man jede Geschichte in bewegte Bilder verwandeln kann, egal wie surreal sie ist. Ebenso liebe ich die organischen Drums von Alex in diesem Song, die wundervoll hämmernd und heavy sind, wie manchmal bei den alten Solitude Aeternus!“

Musikalisch zeichnet sich Melancholost durch eingängige Melodien, langsam aufbauende Gitarrenriffs und einen erhabenen Gesangsstil aus, der theatralische Intensität mit introspektiver Melancholie in Einklang bringt. Das Projekt schöpft Inspiration aus den dunkleren Ecken der Rock- und Metal-Geschichte und verbindet Vintage-Okkult-Rock-Stimmungen mit einer modernen, atmosphärischen Produktion.

Als kreatives Vehikel ermöglicht Melancholost Sven, eine umfassendere Rolle über die reine Performance hinaus einzunehmen, Er kümmert sich um Songwriting, konzeptionelle Themen und die künstlerische Leitung. Das Projekt spiegelt seine langjährige Erfahrung in der deutschen Underground-Metal-Szene wider und schlägt gleichzeitig ein neues Kapitel auf, das sich auf Stimmung, Symbolik und emotionale Tiefe konzentriert.

Obwohl noch relativ unbekannt, steht Melancholost für eine Weiterentwicklung von Svens künstlerischer Identität: ein Projekt, das sich der Schnittstelle von Dark Rock, esoterischer Bildsprache und melancholischer Atmosphäre widmet.

Das Album wurde als Trio aufgenommen, bestehend aus zwei engen Freunden am Schlagzeug und an zusätzlichen Keyboards, die anonym bleiben möchten, während Sven alles andere selbst spielte. Es ist geplant, bei entsprechender Nachfrage mehrere handverlesene Bühnenshows zu spielen – also haltet Ausschau nach einem bahnbrechenden Bühnenerlebnis-Konzept, das bald Realität wird.

Alle Songs wurden von Sven The Axe komponiert und getextet.

Band:

Sven The Axe – Gesang, Gitarren, Bass, Keyboards

Richard The Sword – Keyboards, Backing Gesang

Alexander The Shield – Schlagzeug, Backing Gesang