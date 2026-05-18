Melancholost: haben Debütalbum „Tales From The Poisoned Apple“ und neues Video zu „Abramelin“ veröffentlicht

Melancholost ist ein aus Deutschland stammendes Okkult-Rock-&-Metal-Projekt, das vom Musiker und Produzenten Sven The Axe ins Leben gerufen wurde. Bekannt für seine langjährige Tätigkeit als Frontmann der Heavy-Metal-Band Solemnity, gründete Sven Melancholost als düstereres, atmosphärischeres Projekt, um seinen musikalischen und textlichen Ideen Ausdruck zu verleihen.

Melancholost, das aus der deutschen Underground-Rock- und Metal-Szene hervorgegangen ist, verbindet Elemente von Okkult-Rock, gotischer Atmosphäre und melancholischem Dark Rock und schafft so einen Sound, der sich von Svens früheren Heavy-Metal-Arbeiten abhebt. Während Solemnity seinen Ruf auf klassischen Heavy-Metal-Themen wie Schlachten und dunkler Fantasie aufbaute, erkundet Melancholost eher introspektives Terrain – ritualistische Symbolik, Mystik, existenzielle Melancholie und die schattenhafte Ästhetik okkulter Traditionen.

Am Freitag erschien das Melancholost Debütalbum Tales From The Poisoned Apple.

Zur Feier der Albumveröffentlichung, präsentieren Melancholost zudem ein brandneues Video, zu dem Track Abramelin.

Sven The Axe kommentiert den Song wie folgt: „Ich hatte mich mein ganzes Leben lang intensiv mit Magie, Telepathie und okkultem esoterischem Wissen beschäftigt, daher war es nur natürlich, dass ich im Rahmen dieser Reise eines Tages auf die Werke von Abraham von Worms stieß, einem deutschen Meister der Magie aus dem 15. Jahrhundert. Er verfügte über ein tiefgreifendes Wissen über Natur, Medizin und Chemie. Wäre er eine Frau gewesen und als Hexe gebrandmarkt worden, hätte er auf dem Scheiterhaufen geendet, doch er sammelte all sein Wissen in geheimen Büchern und veröffentlichte sie unter Pseudonymen. Es würde zu weit führen, hier ins Detail zu gehen, aber das KI-generierte Video – das dafür einfach perfekt war – leistete hervorragende Arbeit, denn manche Bilder sagen mehr als tausend Worte, wenn man offen dafür ist, die Botschaft der ätherischen Welt zu verstehen. Manche fragen sich vielleicht, was es mit dem letzten Teil des Songs auf sich hat und warum sich die Stimme immer wieder verändert und am Ende pure Ekstase erreicht. Nun, ich habe vor der Aufnahme seinen Geist, seine Seele, herbeigerufen und seinen ätherischen Körper gebeten, an der Session teilzunehmen; nach der Aufnahme tauchten plötzlich seltsame Geräusche auf einigen Spuren auf, und ich hatte keine Ahnung, woher sie kamen, aber sie gefielen mir sehr gut und ich habe sie drin gelassen. Ich habe einige der Gesangsaufnahmen an eher ungewöhnlichen Orten gemacht, um ein magisches Gefühl zu erzeugen. Eine kleine Kapelle, eine Höhle in den Schwäbischen Alpen – Orte mit einer mythischen und magischen Atmosphäre, an denen man die Funken in der Luft spüren kann. Mit tragbaren Laptops und Pro Tools zur Hand ist heute so viel möglich, und das Experimentieren mit Klängen und Möglichkeiten hat mir schon immer großen Spaß gemacht. Also beschwöre die Kräfte und schließe dich Abramelin an!“

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