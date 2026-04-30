Interview im Proberaum mit den Thrashern von Toxic Hazard – 2. Runde

Artist: Toxic Hazard

Genre: Thrash Metal

Herkunft: Hamburg

Bandmitglieder:

Bass Guitar – Finn Schwerdhöfer

Drums – Fabio Grimberg

Guitar – David Von Pirch

Guitar – Sebastian Rohde

Vocals – Warp Michi

Link: Toxic Hazard bei Facebook

Die fünf leidenschaftlichen Thrasher von Toxic Hazard hatten noch lange nicht fertig an diesem Abend in ihrem Proberaum. Es musste noch unbedingt das eigene Festival nahe Kappeln – das Wischfest – zur Sprache kommen sowie eine philosophische Abhandlung über Thrash Metal.

Interview im Proberaum mit den Thrashern von Toxic Hazard – 1. Runde

Time For Metal / Kristian

Ihr habt auch noch das Wischfest am Start und auch schon ein paarmal durchgespielt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein eigenes Festival zu machen? Das gibt es doch schon zu Hauf.

Toxic Hazard / Michi

Wie alle anderen auch.

Time For Metal / Kristian

Okay. Lasst mich raten: Irgendwas mit Bier, oder?

Toxic Hazard / Fabio

Irgendwas mit Bier. Genau.

Toxic Hazard / Finn

Vor allem Geburtstag. Ein Freund von uns hatte Geburtstag, das war im ersten Corona-Jahr. Da alle Festivals ausfallen mussten, hatte er die Idee: Wir dürfen uns mit zehn Leuten treffen. Lass uns doch einfach einen Pavillon aufbauen, eine Musikanlage hinstellen, mit Zelten und Biertrinken auf dem Acker. Seine Eltern haben einen Bauernhof in Norddeutschland. Und immer wenn einer geht, kann ein neuer dazukommen. War nicht illegal. Also immer, wenn einer gegangen ist, haben wir den Nächsten angerufen. Das haben wir ein Wochenende lang gemacht. Oder fünf Tage sogar. Und weil unser Kumpel Wischer heißt, haben wir das Ding Wischfest genannt.

Im Jahr darauf haben wir uns gefragt, ob nicht auch eine Band spielen könnte. Wir kennen ja ein paar. Lass uns die doch mal anfragen, ob die Bock haben. Da einer von uns schon mal im Veranstaltungsbereich zu tun hatte, haben wir auch eine Bühne für kleines Geld bekommen. Der Dorfälteste, ein total netter Typ, hatte auch noch eine kleine Anlage für die Dorffeste und Helene-Fischer-Mucke. Der war begeistert, dass hier etwas abgeht. Hauptsache Party. Und so spielten die ersten drei Bands, wurde aus zwei oder drei Privatveranstaltungen so etwas wie ein Festival. Im vierten Jahr haben wir es dann offiziell gemacht, mit Tickets verkaufen, Anmeldung beim Ordnungsamt, alles, was dazugehört.

Wir hatten alle keine Ahnung, wie so ein Festival aufgezogen wird, waren absolute Amateure. Das kam uns vor, als würden wir noch mal so eine kleine Ausbildung nebenbei anfangen. Hier musst du dich mal darüber informieren, du musst dir mal diesen Text durchlesen und du musst mal gucken, wo wir das herkriegen und so weiter und so fort. Letztes Jahr hatten wir das sechste Mal.

Wischfest – schleswigerisch für Thrash Metal Festival an der Schlei

Time For Metal / Kristian

Norddeutschland ist groß. Wo findet das Wischfest genau statt?

Toxic Hazard / Finn

Das ist in Dörphof, Schubi Dörphof. Das ist bei Kappeln. Zwischen Kappeln und Eckernförde, also im Nichts.

Toxic Hazard / Finn

Da haben dann Reavers gespielt. Beim dritten Mal dann Outburst. So ist das jetzt immer weiter eskaliert. Inzwischen sind wir nah an unserer Kapazitätsgrenze, was den Acker und Platz allgemein angeht. Es ist immer noch superwinzig, aber es soll auch gar nicht größer werden. Wir sind jetzt da, wo wir sein wollen.

Time For Metal / Kristian

Spannende Geschichte. Es sind viele Festivals mal mit einer Party entstanden. Inzwischen sind diese Festivals sehr lukrativ für Investoren und werden in kurzer Zeit, nahezu von heute auf morgen, immens hochskaliert nach dem Motto „Viel bringt viel ein“. Das Wacken Open Air geht inzwischen über eine ganze Woche mit unzähligen Extra-Buchungsoptionen, das Rockharz soll massiv vergrößert werden.

Toxic Hazard / Finn

Genau, das wollen wir auf gar keinen Fall. Platztechnisch ist unser aktuelles Maximalziel 400 Leute auf dem Acker, und da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt bei ungefähr 300 und sind damit schon ganz zufrieden. Wenn es jetzt noch 100 mehr werden, dann müssen wir dichtmachen, denn dann sind wir voll. Die letzten Jahre habe ich das Booking gemacht und versucht, vor allem Bands zu finden, die halt noch nicht so viele kennen, aber geil sind. Es ist halt schwierig für kleine Bands, überhaupt Open-Air-Erfahrungen zu kriegen. In einem Club zu spielen, hier und da, kriegt jeder hin, gar kein Problem. Aber mal so ein Open-Air zu spielen, das kannst du dir dann in dein Promo-Sheet schreiben, wir haben schon auf dem Open-Air gespielt. Wir haben natürlich auch immer Fotografen dabei. Die Bilder gehen dann online, vielleicht noch ein kleines Video.

Time For Metal / Kristian

Steht schon ein Termin für 2026? Wann ist der?

Toxic Hazard / Finn

Das ist jetzt 18. und 19. Juli 2026.

Toxic Hazard / Fabio

Das Wochenende vorm Headbangers Open Air. Das kann man als Warm-up mal gemütlich mitnehmen.

Toxic Hazard / Finn

Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das in einer Vereinsstruktur. Dadurch hast du halt den Vorteil, dass kein Investor das Festival so einfach kaufen kann. Klar, kannst du es immer noch rechtlich umstellen. Das erfordert dann aber schon recht viel Aufwand, die Gesamtstruktur zu ändern. Da hat jetzt keiner so richtig den Hut auf. Es gibt zwar einen Vorstand, aber der ist ja eigentlich nur Briefträger, und hat so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten. Aber es geht hauptsächlich darum, dass irgendwer am Ende der Geschichte schuld ist, nicht darum, dass jemand mehr Entscheidungsgewalt hat und keiner irgendwann größenwahnsinnig wird. Aber da sind wir auch weit von weg, zum Glück.

Time For Metal / Kristian

Wann fangt ihr mit der konkreten Planung für das Wishfest an? Gibt’s schon Bands oder sogar schon einen Headliner zu verkünden?

Toxic Hazard / Finn

Also, wir wollten eigentlich dieses Jahr vor Dezember anfangen mit dem Vorverkauf. Wir haben auch einen Künstler an der Hand, der wirklich noch per Hand Sachen malt. Und bevor wir die nicht haben, können auch noch keine Tickets gedruckt werden. Einen Headliner? Jein. Keiner, von dem ich jetzt reden kann, weil das noch nicht in trockenen Tüchern ist.

No Future ist auch eine Zukunft

Time For Metal / Kristian

Da habt ihr euch schon eine Menge Gedanken gemacht. Wie geht’s weiter mit Toxic Hazard? Irgendwelche konkreten Pläne?

Toxic Hazard / David

Ich habe ein Festival angeschrieben, gab aber keine Antwort. Es wäre schon mal geil, nicht nur im Norden zu spielen, sondern auch mal so ein bisschen weiter südlich. Ruhrpott ist halt immer gut. Die haben genug Locations.

Toxic Hazard / Finn (Michi)

Nach der ersten Single-Veröffentlichung von Pub-Brawl Boy kam eine Anfrage direkt von Artillery. Mit der wir jetzt im Logo spielen nächste Woche. Das ist halt auch schon ein großes Ding. Wir wurden halt einfach nur gefragt, ob wir Bock haben. Vom Organisator über Dragon Productions. Wir spielen als zweite Band vor Thrashing Pumpguns, auch aus Hamburg.

Toxic Hazard / David

Wir bauen auch noch Songs nebenbei. Für ein neues Album.

Time For Metal / Kristian

Ihr baut die Songs? Wie muss ich mir das vorstellen? Setzt euch hin und schreibt unterschiedliche Teile, die ihr dann zusammensetzt? Oder stellt ihr euch einfach im Proberaum hin und jammt, bis etwas Gescheites dabei rauskommt? Hier ist jetzt eine Melodie, der Rest muss folgen.

Toxic Hazard / David

Also erst mal kann ich sowieso keine Noten.

Toxic Hazard / Fabio

Ich klopp einfach den Skunk-Beat und er haut was drüber.

Toxic Hazard / David

Und dann haben wir, wie nennen wir das, einen Block: ein Riff auf einem Beat. Schneller Baller-Part, Midtempo oder was auch immer. Dann formt sich das und ich habe mehrere Aufnahmen von Riffs und Blöcken auf dem Handy, die wir dann zusammenbauen. Irgendwann haben wir dann eine fertige Grundstruktur, sodass wir sagen können: Da kommt ein Solo hin. Da kommt Sebastian ins Spiel, der kennt Noten. Der gibt dann Feedback: Das macht man nicht so. Das ist nicht so geil. Dann müssen wir noch mal ran an den Part. Vielleicht haben wir schon die eine oder andere Idee für einen Text fertig. So fügt sich das langsam zusammen. Theoretisch kann man an einem Samstag mal einen Song hinrotzen.

Toxic Hazard / Sebastian

Meistens ist es ja dann eher so, dass an einem Samstag drei, vier Parts zusammenkommen.

Toxic Hazard / David

Und dann wird von uns kritisiert.

Toxic Hazard / Sebastian

Genau, dann meckern erst mal alle. Manchmal aber auch nicht. Nach drei, vier Proben ist dann ein Song nahezu fertig.

Toxic Hazard / David

Wir basteln gerade parallel an drei verschiedenen Songs, und der letzte, den wir eben gespielt haben, ist aber der, der sich insgesamt am weitesten entwickelt hat, obwohl er eigentlich fast der Neueste von den dreien ist. Im Februar oder im März, war er so weit, dass wir einen Text draufgemacht haben.

Toxic Hazard / Finn

Aber unsere Hoffnung ist, schon nächstes, allerspätestens übernächstes Jahr wieder ein Album fertig zu haben. Ambitionstechnisch sollte das machbar sein.

Time For Metal / Kristian

Wer schreibt bei euch die Texte? Alle zusammen? Jeder einzeln?

Toxic Hazard / David

Ja. Alle. Also, jeder darf was mitbringen. Ganz demokratisch.

Time For Metal / Kristian

Im Thrash Metal drehen sich die Texte oft um Armageddon, nuklearen Holocaust, in den 80er-Jahren noch Kalter Krieg, jetzt Klimakrise und natürlich Satanismus. Ist das auch euer Ding?

Toxic Hazard / David

Haben wir schon auch gemacht.

Toxic Hazard / Michi

Aber wir haben auch einen Song einfach übers Schneeschieben.

Toxic Hazard / David

Das ist Cool Death. Der fängt eigentlich so an, dass draußen nuklearer Winter ist. Aber eigentlich ist es nur ein Schneeflugmann, der seine Frühschicht fährt.

Toxic Hazard / Michi

Der wurde ja so umgeschrieben, dass es halt ein Schneepflugmann ist.

Toxic Hazard / David

Ja. Genau. Das war der erste Song, zu dem ich den Text geschrieben habe. Das Thema nuklearer Winter ist aber ausgelutscht, sodass schnell ein anderes Thema her musste.

Time For Metal / Kristian

Inzwischen geht es ja auch oft um die gute alte Zeit in der Thrash-Metal-Szene, ziemlich verklärt. Run To The Pit, durchdrehen und Party.

Toxic Hazard / David

Das haben wir natürlich auch. Eigentlich ist es unser Ziel, dass gar nicht gleich zu erkennen ist, in welcher Zeit gerade was abgeht. Deswegen haben wir auch keine aktuellen Themen. Wir versuchen eigentlich, da eine Zeiteinordnung rauszuhalten.

Time For Metal / Kristian

Ja, sehr schön. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen oder irgendwelche letzten Worte?

Toxic Hazard / David

Ich habe hier keine Zugaben.

Toxic Hazard / Finn

Das ist wieder Punkrock, ne. Fertig. Aus

Toxic Hazard / Michi

Ja. Genau. Das ist unser letzter Song. Und jeder weiß, da kommt noch was.

Toxic Hazard / Finn

Klar. Jeder weiß, du hast eine feste Zeit auf der Bühne. Da kann man sich die noch kommenden Songs ausrechnen.

Toxic Hazard / Sebastian

Zwei Hits kommen sowieso noch.

Toxic Hazard / Fabio

Ganz ehrlich, würde ich nicht sagen, da alle das wissen.

Toxic Hazard / Finn

Ich guck immer auf die Uhr. Okay, die haben jetzt eine Stunde gespielt. Entweder spielen sie noch eine halbe Stunde, also 15 Minuten, dann sind die zwei Minuten kurz nach hinten gehen, hoffen, dass da irgendjemand Zugabe ruft, und dann rauskommen, um noch mal drei Songs zu spielen: pure Heuchelei, Betrug. Die Fans wollen ja auch das Maximum an Mucke hören.

Toxic Hazard / Finn

Manchmal sieht’s immer so aus, als käme noch eine Zugabe, und du stehst da, ja, okay, gleich kommen noch zwei Knaller, und dann kommen sie nicht. Dann bist du enttäuscht. Aber wenn jemand sagt: Jetzt ist vorbei. Tschüss. Dann weißt du, was du hast.

Toxic Hazard / Michi

Wir wollen zocken, Spaß haben, danach einpacken und saufen. Kein Bock auf so eine Scheißshow. Solche Spielereien schocken einfach nicht.

Toxic Hazard / Fabio

Das ist nicht Thrash Metal.

Toxic Hazard / Michi

Da soll auch keiner unseren Namen jaulen. Die sollen die Schnauze halten. Feierabend. Und hoffentlich blutet noch einer vom Tanzen.

Toxic Hazard / David

Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du Backstage deine zehn Sekunden schweigend rumstehst, keiner brüllt und: Jetzt gehen wir noch mal raus. Dann denkst du dir: Okay, wir hätten auch noch einen Song spielen können.

Toxic Hazard / Finn

Wir hatten das jetzt zwei-, dreimal, dass die Leute dann doch noch eine Zugabe wollten, obwohl wir gesagt haben, wir haben einfach nichts mehr. Da ist Michi wieder auf die Bühne gegangen und hat gesagt: Schnauze, wir spielen keine Zugaben! Das Mikrofon wieder drangehängt und Feierabend. Aber ich finde es so persönlich viel sympathischer, zu sagen: Wir sind fertig. Es gibt nichts mehr. So weiß jeder genau, was Sache ist.

Toxic Hazard / David

Es wird auch niemals ein Song doppelt gespielt. Niemals.

Toxic Hazard / Michi

Wir spielen 40 Minuten und gehen weg. Auch wenn wir 3.000 Songs im Repertoire hätten und alle spielen könnten, dann spielen wir sechs und gehen.

Time For Metal / Kristian

Ich finde, das ist ein cooles Schlusswort. Haltet die Schnauze, es gibt keine Zugabe. Vielen Dank für die Gastfreundlichkeit und alles Gute für die Zukunft von Toxic Hazard.