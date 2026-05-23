Bokassa: melden sich mit Stoner-Rock-Hymne + Video „Doesn’t Matter If You Love It Here“ zurück

Bokassa sind zurück! Und zwar mit Stil: Die brandneue Single Doesn’t Matter If You Love It Here ist ein melodischer Stoner-Rock-Banger mit metallischer Kante und Wüsten-vibe, perfekt für lange Roadtrips, entspannte Tage in der Sonne oder eskalierende Freitagabende.

Auf dem Track präsentiert sich Sänger Jørn Kaarstad gesanglich vielseitiger denn je und gleichzeitig überzeugt die Band mit gewohnt schweren Riffs und einem Refrain, der direkt hängenbleibt. Die norwegischen Stonerpunks sagen über die neue Single: „Doesn’t Matter If You Love It Here handelt von etwas, das seinen Lauf genommen hat und nicht mehr zu retten ist. So ähnlich wie die Beziehung zwischen den Menschen und den natürlichen Ressourcen dieses Planeten, die durch unsere Nachlässigkeit schweren Schaden genommen hat.“

Der Song ist ab sofort überall erhältlich und wird über das bandeigene Label Kings of Stonerpunk Records veröffentlicht, auf dem Bokassa bereits 2017 ihr Debütalbum Divide & Conquer herausgebracht haben.

Frontmann Jørn Kaarstad freut sich besonders darüber, wieder selbst Musik zu veröffentlichen:

„Wir waren schon immer eine Band, die vieles selbst macht und diesen DIY-Spirit haben wir uns bewahrt. So habe ich in den ersten fünf Jahren unseres Bestehens unsere Shows komplett selbst gebucht, inklusive der Metallica-Tour. Wir hatten immer den Traum, irgendwann wieder alles selbst zu veröffentlichen und freuen uns riesig, diesen Schritt jetzt mit unserer neuen Single gegangen zu sein.“

Der Song wurde von dem zweifachen Grammy-Gewinner Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse, The Darkness) produziert, aufgenommen und gemischt und von George Perks (Don Broco, Enter Shikari) gemastert. Die Aufnahmen fanden im März 2026 in den Otterhead Studios in England statt.

Begleitet wird die brandneue Single von einem Musikvideo, in dem die Band Rehearsals für eine:n neue:n Bassist:in veranstaltet. Und das mit ziemlich tragischem (und blutigem) Ausgang. Das Video hat einen Grindhouse-artigen Look und erinnert atmosphärisch an Filme wie Bad Taste. Gleichzeitig versteht es sich als Hommage an die Slasher-B-Movies der 70er- und 80er-Jahre.

Kaarstad erklärt:

„Ich liebe Horrorfilme und speziell die campigen Horrorstreifen der 70er und 80er haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Sie sind oft genauso albern wie gruselig — genau in diese Richtung wollten wir auch gehen und ich denke, das ist uns gelungen!“

Passend zur Veröffentlichung der Single touren Bokassa im Sommer gemeinsam mit den Stoner-Rock-Legenden Clutch durch Spanien und Frankreich, bevor sie mit den Skatepunk-Veteranen Lagwagon für mehrere Shows nach Deutschland kommen. Zusätzlich spielt die Band diesen Sommer ausgewählte Festivaldates in Norwegen.

31.05.26 – Élysée Montmartre, Paris – FR*

02.06.26 – Transbordeur, Lyon – FR*

04.06.26 – Sala Riviera, Madrid – ES*

05.06.26 – Sala Apolo, Barcelona – ES*

06.06.26 – Sala Santana 27, Bilbao – ES*

20.06.26 – Trandalrock, Trandal – NO

03.07.26 – Løddepønk Wakestockfestival – NO

02.08.26 – F-Haus, Jena – DE^

04.08.26 – Hirsch, Nürnberg – DE^

05.08.26 – Colos-Saal, Aschaffenburg – DE^

07.08.26 – Club Vaudeville, Lindau – DE^

08.08.26 – Substage, Karlsruhe – DE^

05.09.26 – High Voltage Rockfest, Bergen – NO

*mit Clutch

^ mit Lagwagon

Bokassa sind:

Jørn Kaarstad – Gesang & Gitarre

Olav Dowkes – Schlagzeug