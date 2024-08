Reload Festival vom 15.08. bis 17.08.2024 in Sulingen – Tag 1, Donnerstag

Festivalname: Reload Festival

Bands: Korn, Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Blind Guardian, Behemoth, Hatebreed, Millencollin, Spiritbox, Motionless In White, Clutch, Lionheart, Dragonforce, Paradise Lost, Whitechapel, Emil Bulls, Zeal & Ardor, Knorkator, Neaera, The Black Dahlia Murder, Phil Campbell And The Bastard Sons, Madball, Emmure, Any Given Day, Born Of Osiris, Mushroomhead, Walls Of Jericho, Soil, Nasty, Butcher Babies, Dead Poet Society, Fiddler’s Green, Massendefekt, Paleface Swiss, Cro-Mags, Unprocessed, Sylosis, As Everything Unfolds, Green Lung, Bodysnatcher, Bokassa, Heavysaurus, The Gems, Future Palace, Vukovi, Thrown, The Butcher Sisters, Ankor, Gutalax, Anchors & Hearts, Iron Walrus

Ort: Sulingen

Datum: 15.08.2024 – 17.08.2024

Kosten: um die 170 Euro je nach Preiskategorie

Genre: Heavy Metal, Hardcore, Rock, Punk

Besucher: ca. 18.000 Besucher

Veranstalter: Reload Event GmbH

Link: www.reload-festival.de

Für Time For Metal vor Ort: Alexandra D. und Heinrich N.

Für uns geht es heute zum ersten Mal zum Reload Festival nach Sulingen. In einer guten Stunde sind wir schon am Ziel und parken unser mobiles Heim auf dem Campinggelände. Das Wetter ist ganz gut vorhergesagt, allerdings hat Petrus gemeint, dass so ein bisschen fisseliger Regen, der die Luft noch mal schön schwül werden lässt, eine super Idee wäre. Also die Sneaker schnell noch gegen die wasserdichten Botten getauscht und los geht es.

Der Vorplatz bietet neben Getränken und Speisen ein Kettenkarussell, in dem die Feierwütigen ihre Runden drehen und das Gelände von oben bewundern können. Über dem Welcome Home Schild am Einlass brüllt der große Löwe und auch sonst ist er hier allgegenwärtig auf Fahnen, Postern und Plakaten. Im Infield gibt es einen großen Bereich mit Ständen und uns fallen die vielen Sitzgelegenheiten sehr positiv auf. Auch die kurzen Laufwege sind super und irgendwie wirkt alles recht klein und gemütlich, dabei werden hier dieses Wochenende 18.000 Fans ihre Bands feiern. Vorgestern wurde „ausverkauft“ vermeldet und bei dem starken Line-Up verwundert es fast, dass das nicht längst der Fall war.

Um 12:20 Uhr eröffnen Iron Walrus und ich bin verwirrt, dass sie einfach ohne großes Brimborium starten. Ich hatte irgendwie noch eine Ansage des Veranstalters erwartet, aber vielleicht haben wir die auch schon verpasst. Die Band aus dem nahen Osnabrück gibt gleich ordentlich Gas und Sänger Sven Aufermann beeindruckt mit seinem tiefen aber super klaren doomigen Gesang. Hier versteht man tatsächlich mal die Texte. Knappe 40 Minuten haben die Jungs zur Verfügung und nutzen diese ordentlich. Dass außer dem Sänger alle Bandmitglieder Sturmmasken mit Walrosszähnen tragen, ist zunächst witzig, aber mir wäre das auf Dauer zu warm und unbequem.

Der zweite Slot gehört Bokassa. Die drei Musiker aus Norwegen starten pünktlich um 13:20 Uhr. Ihr rockig-punkiger Sound macht Laune und die sympathische Art des Sängers schafft sofort eine Nähe zum Publikum. Der Platz füllt sich nun auch immer mehr und nach Garden Of Eden ziehen wir weiter, um uns das Budendorf genauer anzusehen.

Die Dustriders haben ihr post-apokalyptisches Lager hier aufgebaut und genau gegenüber finden sich die Wasteland Warriors. Wie immer gibt es einige sehenswerte Fahrzeuge und Kostüme. Aber auch insgesamt hat man wirklich viel zu gucken und zu beobachten.

Bodysnatcher müssen wir ausfallen lassen, der Hunger treibt uns zurück ins Camp. Die Wege für die Presse sind zum Glück so kurz, dass man nicht lange zu überlegen braucht. Auch die Unterbringung im Pressezelt mit Strom und der Möglichkeit, schon mal ein paar Notizen und Fotos zu verarbeiten, ist ganz hervorragend. Und auch draußen ist der Bereich toll angelegt, mit Sonnenstühlen und Weinreben, sowie einem Info-Stand und Spültoiletten!!! Das alles ist nicht für jedes Festival selbstverständlich und gibt uns das wunderbare Gefühl, dass unsere Arbeit hier wertgeschätzt wird und wir willkommen sind.

Pünktlich zu Sylosis sind wir wieder vor der Bühne und mit Vollgas beginnt der Gig der Jungs aus England. Von Anfang an sind sie voll in ihrem Element und die Spielfreude kommt super rüber. Unfassbar, wie ausdauernd man seine Haare im Kreis schleudern kann.

Inzwischen knallt die Sonne vom Himmel und wir freuen uns, als wir sofort einen schattigen Platz ergattern. Aus der Ferne hören wir weiterhin Sylosis und sind uns einig, dass das richtig Spaß macht.

Lässt man den Blick schweifen, fällt er auf ein unfassbares Angebot von den tollsten Köstlichkeiten: Flammlachs, Pizza, Pommes, Knobibrot, Schafskäse, vegetarische Leckereien bis hin zu ganzen Schweinen vom Grill. Hier sollte echt jeder etwas finden.

Auf dem Weg zurück zur Bühne sehen wir die noch immer ewig langen Schlangen am Merch. Scheinbar jeder möchte sich ein Festivalshirt sichern. Auf meine Frage, was die Shirts denn kosten, bekomme ich keine Antwort. Vermutlich ist einem eh alles egal, wenn man endlich vorne ankommt.

Inzwischen sind wir bei Unprocessed aus Wiesbaden angekommen und der doch eher schmächtige Sänger überrascht mit seiner kraftvollen Stimme. Während er dem Publikum ordentlich einheizt, gestikuliert sein Gitarrist immer wieder in Richtung Tontechnik. Die Probleme, die er hört, hört das Publikum nicht und feiert unbeirrt weiter. Im Circlepit taucht die erste Klobürste auf – Gutalax lassen grüßen!

Als wir auf dem Weg zu Cro-Mags sind, gibt es kurze Unstimmigkeiten mit unserer Zugangsberechtigung und wir müssen uns durchs Publikum kämpfen. Dadurch verpassen wir tatsächlich den ersten Song, da der Slot zusätzlich etwas früher gestartet ist. Die New Yorker Hardcoreband wurde 1998 ein zweites Mal gegründet und seit 2019 steht Harley Flanagan am Mikro. Dieser Mann ist einfach eine Type und ein Held der Gesichtsakrobatik. Man kann nicht wegschauen und als er dann noch eine bewegende Ansage dazu macht, dass man jeden Augenblick genießen soll, weil man nie weiß, was morgen ist, da läuft die Gänsehaut einmal quer über den Körper. Ähnlich wie vor ein paar Wochen bei den Suicidal Tendencies sind diese kurzen Push-Momente fast wie ein Mini-Mental-Training und ich finde das so super wertvoll. Ich hoffe, dass viele seine Worte verstanden haben und umsetzen.

Die Securitys haben sich mittlerweile mit Wasserpistolen bewaffnet und sorgen für Erfrischung im Publikum. Die starken Jungs haben sichtlich Spaß bei der Arbeit und feiern ordentlich mit.

Nachdem wir eine ganze Weile im Schatten gesessen und jeden Hauch von Wind genossen haben, wird es Zeit, sich auf den Weg zu Fiddler’s Green zu machen. Ich habe die deutsche Folk-Rock-Band bereits einige Male gesehen und weiß, dass es jetzt voll wird. Das Publikum ist sofort am Start und feiert die Erlangener vom ersten Moment an. Ich höre sie zwar ganz gern, aber so völlig holen sie mich immer nicht ab. Ich begreife selbst nicht, warum das so ist, vielleicht fehlt mir einfach ne Brise Punk.

Erschöpft machen wir uns wieder auf den Weg ins Pressezelt und beschließen Walls Of Jericho auszulassen. Wir hören sie hier auch ganz gut und die Füße sind so am Dampfen, dass ’ne Pause jetzt einfach sein muss.

Um 20:20 Uhr kommt dann mit Mushroomhead die Band, die ich heute unbedingt sehen will. Und ich werde nicht enttäuscht. Auf der Bühne stehen Trommeln, die von unten beleuchtet sind. Zwei Künstler, die ihr Handwerk verstehen, machen eine tolle Wasser-/Lichtshow und lassen ihre Stöcker durch die Luft wirbeln. Die Truppe aus Cleveland zieht vom ersten Takt an total mit. Die beiden Jungs an den Mikros geben Vollgas. Ob auf der Bühne oder crowdsurfend im Publikum, hier gibt es keinen Stillstand. Als dann noch eine Sängerin von der Bühne in die Menge steigt und sich auf die Hände stellt, bin ich endgültig geflasht. Was ein Vertrauen in die Menschen und was für eine Körperbeherrschung! Es geht Schlag auf Schlag voran. Ich bin eigentlich kein Fan von Masken, aber die hier sind so gut gemacht und lassen grad bei den Sängern auch noch wenigstens etwas Mimik zu, dass ich es einfach nur toll finden kann. Die letzten 20 Minuten wollen wir uns von weiter hinten anschauen und noch schnell was essen. Doch was für eine Enttäuschung! Aus den letzten Reihen wirkt die Show um Längen nicht so pompös, wie dort vorn in der tobenden Menge. Ich möchte am liebsten alle in Richtung Bühne schieben, damit sie auch was von dem geilen Feeling mitbekommen. Stattdessen konzentriere ich mich dann doch auf mein Handbrot und schlendere langsam wieder in Richtung Fotograben.

Als Nächstes sind Emmure auf dem Plan und zum Glück sind wir schon vor Ort, als es acht Minuten zu früh losgeht. Acht Minuten sind nicht viel, aber wenn man nur die ersten drei Lieder fotografieren darf, ist es schon wichtige Zeit. Das Publikum ist jetzt richtig warm und bejubelt die vier Musiker aus Connecticut frenetisch. Für uns ist das hier nicht wirklich das Richtige, aber sie haben ja genug Unterstützung 😊

Jetzt fehlen uns in unserem Tagesprogramm nur noch Whitechapel und Millencolin. Erstere habe ich mir vorher nicht angehört, weil ich mir sicher bin, dass es eine Hardrockcombo aus den 90ern ist. Als ich vor der Bühne stehe, werde ich eines Besseren belehrt. Die Jungs aus Knoxville ballern uns ihr Progressive Metal um die Ohren und ich überlege noch den ganzen Abend, mit wem zur Hölle ich den Bandnamen verwechselt habe. Auf jeden Fall ist das hier besser, als das, was ich erwartet hatte. Es ist jetzt richtig voll im Infield. Morgen wird das sicher besser, wenn die andere Seite des Festivalgeländes geöffnet wird. Auf der Impericon-Stage wird noch fleißig gewerkelt und daher war heute den ganzen Tag eine große Fläche abgesperrt. Einige deutlich überdenDurst-Betrunkene torkeln um uns herum. Nüchtern betrachtet irgendwie unsympathisch und als der Erste von den Ordnern im Knebelgriff zur Polizei geführt wird, will ich einfach nur aus dem Getümmel raus.

Wir sind nach diesem vollen Tag jetzt auch echt fertig und hören uns Millencolin einfach vom Bett aus an. Sie mögen es uns verzeihen … Irgendwann verstummt die Musik und dann: ist es still. Komplett. Absolute Ruhe. So was hab ich noch nicht erlebt und ich bin so dankbar, dass ich ein paar Stunden Tiefschlaf bekomme.