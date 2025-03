Swarm6ix & Kubrick: veröffentlichen neue Single „$ocial Violence“

Die britischen Trap-Metal-Pioniere Swarm6ix sind mit einem neuen, kraftvollen Track zurück: $ocial Violence feat. Kubrick ist jetzt über Out Of Line Music erhältlich.

Eine explosive Mischung aus Nu-Metal, Trap und roher sexueller Energie, $ocial Violence taucht kopfüber in das Chaos unterdrückter Wünsche und schattiger Verführung ein. Swarm6ix legen die Fassade der Zurückhaltung ab und konfrontieren die Fetische, Vorlieben und urtümlichen Triebe, die wir sowohl vor anderen als auch vor uns selbst fürchten zuzugeben.

“Social violence is our sexual depravity and the things we crave deep down to our core,” sagen Swarm6ix. “Fetishes, kinks and the lust we fear to divulge.”

Mit einem Sound, der irgendwo zwischen Ghostmane und Emmure liegt, gehen Swarm6ix die Welt der schweren Musik mit ihrer einzigartigen Kombination aus Trap und verschiedenen Metal-Genres an. Auf dem Weg zu ihrem Debütalbum hat die Band bereits zahlreiche Festivals und Gigs gespielt und nun ihre vierte Single über Out Of Line Music veröffentlicht.

Seht euch das Video zu $ocial Violence feat. Kubrick hier an:

Hört euch $ocial Violence jetzt an: https://swarm6ix.lnk.to/SocialViolence

Swarm6ix ist eine Bewegung für diejenigen, die mit den dunkleren, introspektiven Seiten von Kunst und Ausdruck in Resonanz stehen. Ihre Musik dient als sicherer Hafen für die Antisozialen, Schlafenden und Introvertierten und bietet einen Raum für Befreiung und Ausdruck. Die Band hat sich mit ihrem einzigartigen Sound eine Nische in der britischen Metal-Szene geschaffen und positioniert sich als eine formidable Kraft, die bereit ist, den Status quo herauszufordern und eine neue Generation von Zuhörern zu inspirieren.

Live-Termine:

05.04.25 – Takedown Festival (UK)

12.07.25 – Mangata Festival, Nottingham (UK)

20.06.2025 – 6k Festival, Liege (Be)

20.09.25 – Amplified Festival, Sheffield (UK)

Swarm6ix Besetzung:

Daniel Sloane – Gitarrist

Ben Fordham – Sänger

Owen Morris – Bassist

James Lane – Schlagzeuger

Facebook: https://www.facebook.com/SWARM6IXX/

Instagram: https://www.instagram.com/swarm6ix/