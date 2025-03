Albus Diabolus: präsentieren neue Single und aktualisiertes Erscheinungsdatum

Es ist an der Zeit, die zweite Single aus Compendio Esoterico Elettronico, dem Debütalbum von Albus Diabolus, vorzustellen. Dieses faszinierende Projekt, geformt von Elisa Montaldo und Samael Von Martin, veröffentlicht den Titel Albus Diabolus, der als Opener des Albums fungiert. Der Song offenbart einen weiteren Aspekt des dunklen und lysergischen Universums des Projekts, in dem Experimentierfreude und Avantgardismus an erster Stelle stehen.

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen sowie auf YouTube verfügbar:

Albus Diabolus drücken mit diesem Stück direkt die Absicht der Band aus, Normalität und das Erwartete zu destabilisieren und als eine verrückte Entität in der europäischen Electro-Goth-Szene aufzutreten.

Das Album Compendio Esoterico Elettronico wird mit einer leichten Verzögerung im Vergleich zu den vorherigen Ankündigungen veröffentlicht. Merkt euch das Datum: 30. Mai 2025. Es wird ausschließlich auf Vinyl und digital erhältlich sein, sowie in einer Bundle-Version mit Shirt, Shopper Bag und Poster.

Die Trackliste zu Compendio Esoterico Elettronico findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Die Reise in ihre Kunst hat gerade erst begonnen! An alle, die die Emotionen von Werken wie Tenebre von Simonetti / Pignatelli / Morante und Bands wie Einstürzende Neubauten, Coil, Current 93 und Visitors lieben, heißt es: Willkommen in der Welt von Albus Diabolus.