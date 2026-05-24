Papa Roach: präsentieren Musikvideo zur neuesten Single „See U In Hell“ feat. Hanumankind

Papa Roach haben am 22. Mai das cineastische Musikvideo zur neuesten Single und Heavy-Rock-Hymne See U in Hell veröffentlicht – geschrieben für die zweite Staffel der renommierten Netflix Original Serie Devil May Cry, die Anfang Mai startete. Seht das Musikvideo hier. Für den Song kollaborierte die Band mit dem indischen Rapper Hanumankind, der 2024 mit seinem viralen Hit Big Dawgs bekannt wurde und anschließend mit Performances bei u.a. Coachella weiter begeisterte.

In der zweiten Staffel von Devil May Cry muss Protagonist Dante sich seinen eigenen Dämonen stellen und dem Gefühl von Familie, das er als Kind verloren hat. Als er gegen die einzige Kraft kämpfen muss, die ihm ebenbürtig ist – seinen entfremdeten Zwillingsbruder Vergil – bricht ein Krieg zwischen den Welten aus. Wird Dante mit dem Wiederauftauchen von Vergil alte Dämonen endgültig besiegen oder ihnen zum Opfer fallen?)

Im Sommer geht es zudem für Papa Roach auf zahlreiche Sommerfestivals und eine vielversprechende Headlineshow am 23.06. in der Messe Dresden.

Papa Roach – Tour-Termine:

03.06.2026 – (DE) Attendorn, Biggesee (Headline Show)

05.06.2026 – (DE) Nürburg, Rock am Ring

07.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock im Park

11.-13.06.2026 – (CH) Interlaken, Greenfield Festival

14.06.2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

19. -21.06.2026 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside

19.- 21.06.2026 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival

23.06.2026 – (DE) Dresden, Messe Dresden – (Headline Show)