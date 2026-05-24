Fessler Mühle & Fesslermill1396 Destillerie: legen mit ihrem Triple Ex-Islay Cask Single Rye Whisky 2. Edition 630 Jahre Fessler Mühle nach

Als Hommage an die „Durstmühle“ hat die Fessler Mühle in ihrer Fesslermill1396 Destillerie eine vierteilige Sonderserie kreiert. Der zweite Teil ist ein rauchiger Single Rye Whisky, welcher in drei exklusiven Ex-Islay-Fässer (Laphroaig & Bunnahabhain) als Vollreifung für sieben Jahre gereift ist. Eine auf 630 Flaschen limitierte Vollreifung mit rauchigen-fruchtigen Noten, handgebrannt mit regionalem Roggen und örtlichem Quellwasser. Das Etikett besticht mit einer erhabenen Prägung. Ab dem 25.05.2026 bei uns im Mühlenladen in Sersheim oder direkt jetzt online in ihrem Shop vorbestellen. Mehr Informationen zu diesem exklusiven Whisky gibt es bei im Online-Shop.

Am 29.08.2026 laden die Verantwortlichen von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu ihrem großen Hoffest der Destillerie ein, Eintritt frei. Bitte merkt Euch diesen Termin bereits heute vor! Eine Übersicht kommender Tastings, Kabarettveranstaltungen und weiterer Events in der Fessler Mühle findet Ihr jederzeit in unserem Veranstaltungskalender unter: Veranstaltungskalender.