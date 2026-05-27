Plume: verwischen auf „Angel Engine“ die Grenze zwischen Erlösung und Zusammenbruch

Mit Angel Engine taucht die aufstrebende Alternative-Heavy-Formation Plume tief in die Themen Paranoia, fragmentierte Erinnerungen und die verzweifelte Suche nach einem Halt inmitten eines emotionalen Zusammenbruchs ein. Durch die Verschmelzung von düsterem Emo-Metalcore mit der Spannung des Hyperpop, tranceartigen Spannungsbögen und einer massiven, modernen Produktion erschafft der Track eine hypnotische Atmosphäre, die gleichermaßen eindringlich und seltsam euphorisch wirkt.

Getragen von unheimlichen Bildern und emotional aufgeladenem Songwriting, erkundet Angel Engine Themen wie Kontrolle, Angst und die verschwimmende Grenze zwischen Erlösung und Zerstörung. Textzeilen über beobachtende Augen, sich verschiebende Realitäten und eine schwindende Identität zeichnen das Bild eines Geistes, der langsam zu zerfallen beginnt; das wiederkehrende Flehen um Beistand von Engelsgestalten wie Uriel und Cassiel verleiht dem emotionalen Kern des Songs dabei eine beinahe spirituelle Schwere. Anstatt Klarheit zu bieten, nehmen Plume das Chaos an – und verwandeln Angst und Verletzlichkeit in ein cineastisches, immersives Erlebnis, dem man sich unmöglich entziehen kann.

Während sich die Spannung durch schimmernde Elektronik, wuchtige Gitarrenriffs und rastlose Rhythmen immer weiter aufbaut, bricht der Track schließlich in einem massiven, unvergesslichen Refrain aus – getragen von atemberaubenden Gesangsleistungen, die noch lange nach dem Ausklingen des Songs im Gedächtnis haften bleiben. Angel Engine ist gleichermaßen intim und explosiv und fängt perfekt die Fähigkeit von Plume ein, emotionale Schwere mit einer zukunftsweisenden Alternative-Produktion zu verschmelzen. Gleichzeitig kündigen Plume offiziell ihr kommendes Album Saferooms & Healing Frequencies an, dessen Veröffentlichung für den 25. September 2026 geplant ist. Da Angel Engine einen kraftvollen Einblick in die emotionale und klangliche Welt der Platte gewährt, startet die Band ab sofort auch den Vorverkauf des Albums.

Mit rasant wachsenden Streaming-Zahlen und einer zunehmenden Begeisterung innerhalb der Alternative- und Heavy-Musikszene etablieren sich Plume weiter als einer der aufregendsten neuen Acts, die moderne Heavy-Musik in mutiges, neues Terrain vorstoßen lassen. Angel Engine ist düster, hypnotisch und emotional überwältigend – eine moderne Hymne, die dazu geschaffen ist, noch lange nach dem Verhallen des letzten Refrains im Kopf hängen zu bleiben.

Erlebt die Band live:

04.07.26 I Fest der Demokratie I Pfaffenhofen, DE

25.07.26 I kultURKNALL Festival I Murnau, DE

01.08.26 I Rock auf der Burg I Königstein

Plume online:

https://www.facebook.com/weareplume

https://www.instagram.com/plumeofficial