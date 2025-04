After Us All: zwischen Melodie und Metal: Neue Energie mit „Rebirthed“

After Us All bietet ein melodisches Heavy-Rock-Universum, das Stile aus den 80ern, 90ern und 2000ern vereint. Diese besondere Mischung führt zu eingängigen Melodien, die Metal-Elemente mit lyrischen und poppigen Einflüssen verbinden.

Im Jahr 2021, als die Covid-19-Pandemie langsam abklang, begann After Us All, eine Band aus der Pariser Region (gegründet Ende 2019), mit den Aufnahmen ihres ersten EPs. Die Zusammenarbeit mit HK Krauss vom Vamacara Studio (LoudBlast, Dagoba, Bukowski) war naheliegend. Über seine Rolle als Toningenieur hinaus brachte die musikalische Leitung des Produzenten frische Impulse in die Arrangements. Mix und Mastering verhalfen der Musik zu neuen Höhen.

So wurde Ende 2021 das Werk Breaking The Dark veröffentlicht – ein bewusst rätselhafter Titel, der die Band jenseits der üblichen Rock- und Metal-Welt positionieren soll. Die ersten Kritiken lobten die Präzision der Arbeit: Die Melodie steht im Vordergrund, und jede der vier Kompositionen sorgt mit ihren unwiderstehlichen Refrains dafür, dass Köpfe nicken und Füße mitwippen.

Die Klangwelten sind vielfältig. Der warme und fesselnde Gesang von Céline Himmer (die auch als Autorin tätig ist) verzaubert und entführt den Hörer durch die stilvollen, prägnanten und modernen Gitarrenklänge. Die Rhythmussektion sorgt für Abwechslung und ist sorgfältig ausgearbeitet. Die Atmosphären wechseln zwischen düster und schwer, groovig und treibend – doch stets mit einer stabilen Struktur.

Seitdem hat die Band ein neues Album aufgenommen: Rebirthed, das im Februar 2025 wieder im Vamacara Studio erscheinen soll.

Nach zahlreichen Konzerten in den Jahren 2023 und 2024, darunter beim Mennecy Festival, einem Wechsel am Schlagzeug mit der Ankunft von Fabien, sowie zwei neuen Musikvideos – darunter Rollercoaster, das bereits verfügbar ist – verkündet die Band ihre Zusammenarbeit mit M&O für die Distribution und Promotion ihres neuen Albums.