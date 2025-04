Deraps: haben die zweite Vorabsingle vom neuen Studioalbum veröffentlicht

Deraps veröffentlichen mit Setting Sun die zweite Vorabsingle vom neuen Studioalbum Viva Rock N‘ Roll (Metalville Records / VÖ 23.05.).

Setting Sun ist ein epischer Song, der den Stil und Sound der 80er-Jahre wieder auferstehen lässt. Mit seinen dominanten Gitarren und perfekten Gesangsharmonien ist Setting Sun eine erfrischende Reise zurück in die Zeit des echten, handgemachten Rock ’n‘ Roll. Die Lyrics sind eine Reflexion über Trauer und Sterblichkeit und das Versprechen, sich in helleren Tagen wieder zu treffen.

Viva Rock N‘ Roll, ist eine Reise zurück in die besten Jahre der klassischen Rockmusik.

Das zweite Deraps Album zeichnet sich durch einen nostalgischen, aber einzigartigen Sound und Vibe aus, mit dominanten Gitarrenriffs und -soli, engelsgleichen Gesangsharmonien, tiefgründigen und emotionalen, aber auch lustigen Texten, eingängigen musikalischen Hooks und Refrains und einer Vielzahl von Songs und Stilen, die von Anfang bis Ende begeistern werden. Mit ihrem rohen Gefühl und Mix bringen Deraps Authentizität, Lebendigkeit und Groove in den Rock ’n‘ Roll zurück. Gekrönt dazu von einem komplett handgezeichneten Cover-Artwork, das eine starke Botschaft vermittelt.

Viva Rock N‘ Roll bringt einen Hauch von frischem Wind in das Rock-Genre und in die Musik von heute.

Viva Rock N‘ Roll Tracklist:

1. Viva Rock N‘ Roll

2. Animal Eyes

3. The Legend Of Larrikin Laddie

4. Equinox

5. Last Fall

6. Solitaire

7. Setting Sun

8. Born To Die

9. Blindside

10. The Dawg Stomp

11. Black Sheep Boogie

Line-Up

Jacob Deraps – Vocals, Guitars, Bass

Josh Gallagher – Drums, Vocals