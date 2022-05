Deraps: veröffentlichen das offizielle Video zu „My Side Of Town“, der neuen Single vom kommenden Debütalbum

Das junge explosive kanadisch-australische Powertrio Deraps gilt schon jetzt als kleine Sensation in der Hardrock Szene. Deraps fangen mit ihrer Musik den Klang und die Essenz des Rock ’n‘ Roll der späten 70er-Jahre ein. Eine Zeit, als eine neue Generation von Bands die globalen Szene rockte, angeführt von Van Halen, die die Mitglieder von Deraps stark beeinflussten.

So auch auf My Side Of Town, der neue Single aus dem am 17.06. erscheinenden selbst betitelten Debütalbum (Metalville Records / Rough Trade) der Band.

Das Video zum Track, der diesen Freitag, 06.05. auch als Digitalsingle veröffentlicht wird, kann bereits schon heute hier angeschaut werden

Die aufstrebende Rock ’n‘ Roll-Band besteht aus dem kanadischen Gitarristen und Leadsänger Jacob Deraps (Gewinner des Dweezil & Frank Zappa Fellowship Award 2016), dem kanadischen Bassisten William Lachance und dem australischen Schlagzeuger Josh Gallagher. Deraps bringen frischen Wind in die Szene, mit einem Sound, einem Vibe und einem Stil, der in dieser Form als außergewöhnlich zu bezeichnen ist.

Das Debütalbum vereint elf Songs voll energiegeladenen Rock ’n‘ Roll-Riffs, ausgefeilten Gitarrensoli und perfekt abgestimmtem Harmoniegesang.

Von der Eröffnungssalve Invasion über die energiegeladene Debütsingle Sex, Drugs & Rock N‘ Roll (Gewinner des Classic Rock Magazine Tracks of the Week), dem stampfenden Make Ya Groove über das epische Veins Of My Heart, der sanften kalifornischen Sommerstimmung von On My Mind bis hin zu einer Coverversion des The Sweet Überhits Ballroom Blitz hat bereits dieses erste Album das Zeug zum Klassiker!

Deraps Tracklist:

Invasion Sex, Drugs & Rock N‘ Roll My Side Of Town Live Fast Die Slow Veins Of My Heart Élizabeth Make Ya Groove Wild To The Woman On My Mind Fuck Off Ballroom Blitz

Deraps Links:

www.derapsofficial.com

www.facebook.com/derapsofficial