Phil Campbell And The Bastard Sons: kommen auf EU/UK Tour im März und April 2024

Kurz nachdem Phil Campbell And The Bastard Sons im Januar 2022 den neuen Leadsängers Joel Peters bekannt gegeben haben, begaben sich die Musiker in die Stompbox Studios in Südwales, Großbritannien, um ihr neues Album zu schreiben und aufzunehmen.



Im Sommer 2023 folgte ihre bisher arbeitsreichste Festivalsaison mit Auftritten auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air, dem Hellfest, dem Graspop Metal Meeting und vielen anderen. Anschließend fanden sie sich wieder zusammen, um Kings Of The Asylum den letzten Schliff zu geben. Das Album wurde dann im Herbst 2023 über Nuclear Blast veröffentlicht.



Phil Campbell, der ehemalige Gitarrist von Motörhead (32 Jahre), sagt: „Es war eine großartige Erfahrung, dieses Album zusammen mit Joel und dem Rest meiner Jungs zu schreiben. Wir haben uns ein paar monströse Riffs und Hooks ausgedacht, die ihr euch anhören könnt. Wir können es kaum erwarten, einige dieser Songs in einigen unserer alten Lieblingsstädte zu spielen und auch einige neue Orte zu besuchen!“



Phil Campbell And The Bastard Sons freuen sich auf ihre kommende Frühjahrstour quer durch die EU und UK!



Phil Campbell And The Bastard Sons live:

Livetermine in Deutschland und Österreich:

30.03.24 DE – Hamburg / Uebel & Gefährlich +

31.03.24 DE – Weinheim / Cafe Central +

03.04.24 DE – Freiburg / Crash +

04.04.24 DE – Lindau / Club Vaudeville +

05.04.24 AT – Telfs / RathausSaal Telfs

07.04.24 DE – Augsburg / Spectrum +

09.04.24 DE – Bochum / Rockpalast +

10.04.24 DE – Osnabrück / Bastard Club +

+ w/ Lucifer Star Machine