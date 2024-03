Time For Metal Osterverlosung 2024: die CMM GmbH und der Mergener Hof in Trier gestalten die Osterverlosung in diesem Jahr

Liebe Leser,

unsere Osterverlosung startet wie in den letzten Auflagen auch in diesem Jahr am Karfreitag. Im letzten Jahr haben erstmals statt eines Partners gleich zwei Partner Merchandise und Tickets zur Verfügung gestellt. Das ist bei euch sehr gut angekommen und wird von uns gerne in der Time For Metal Osterverlosung 2024 wiederholt. Gewonnen wurden dafür die CMM GmbH und der Mergener Hof in Trier, die tolle Pakete aus ihren Sortimenten schnüren, die an den vier Tagen verlost werden.

Alle Informationen zur CMM GmbH findet ihr HIER! und der Mergener Hof in Trier hält HIER! alles Wissenswerte für euch bereit.

Wir freuen uns, euch gemeinsam mit der CMM GmbH und dem Mergener Hof durch spannende Verlosungen in den Osterfeiertagen zu führen!

Euer Time For Metal Team