Die britische Kultformation The Cure feiert den 30. Geburtstag ihres Livealbums Paris. Die Männer aus Crawley sind damals als Post Punk Band gestartet und haben seitdem unglaublich viele Genres gestreift. Vom Düster-Pop, über den melodischen Rock, bis hin zum feinen Wave und Gothic haben die Künstler alles im Gepäck. Dabei gehen sie nur zu gerne bedacht vor, wählen dunkle Melodien und versprühen trotzdem zwischen den kleinen Regenschauern immer wieder Hoffnung. Mastermind Robert James Smith feiert dieser Tage seinen 65. Geburtstag und ist seit der Entstehung von The Cure dem Projekt immer treu geblieben. Neben seinen Vocals ist auch sein Erscheinungsbild ein Aushängeschild der Briten. Ansonsten wurde das Line-Up gut durcheinandergewirbelt. Das muss nichts heißen, nur zu gerne kehren Gründungsmitglieder nach einer Pause wieder zurück.

Zurück zur Livescheibe Paris (30th Anniversary Edition), die es jetzt auch auf Vinyl gibt. Über Universal Music stehen die über 60 Minuten erstmals auch auf dem schwarzen Gold als Doppel-LP zur Verfügung. Zudem gibt es CD-Version. 13 Songs, verteilt auf vier Seiten, tanzen unter der Nadel auf und ab. Den Anfang machen auf der A-Seite Shake Dog Shake, The Figurehead und Play For Today. Der Opener Shake Dog Shake ist leicht mystisch angehaucht, verbindet Rock Riffs mit frühen Gothic Elementen. Mehr Rock, weniger Wave und maximale Dramatik. Die Refrains sind eingängig und das Konzert aus Paris auch nach drei Jahrzehnten noch eine Bank. Fans gibt es auch heute noch genug, das letzte Werk 4:13 Dream liegt aber schon 16 Jahre zurück. Was bleibt, ist eine extravagante Band, die keine Grenzen kennt und viele Genres mitgeprägt hat. Das spürt man zum Beispiel bei Titeln wie In Your House oder dem Klassiker A Letter To Elise. Abgeschlossen wird das Konzert nicht ganz überraschend mit Dressing Up und Close To Me.

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Cure – Paris (30th Anniversary Edition) in unserem Time For Metal Release-Kalender.