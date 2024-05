The Shadow Lizzards – Paradies

Artist: The Shadow Lizzards

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Paradies

Genre: Rock, Blues Rock, Classic Rock, Psychedelic Rock

Spiellänge: 36:56 Minuten

Release: 24.05.2024

Label: Tonzonen Records

Link: https://shadowlizzards.de

Bandmitglieder:

Gesang, Orgel, Bass, Mundharmonika – Jochen Leistner

Gitarre, Hintergrundgesang – Kris Karla

Schlagzeug, Percussion – Oliver Pfeiffer

Tracklist

Eden’s Gate Stop The Time De Ángeles Y Diablos One Inch Closer Prelude Mother Earth Gettin‘ Rid Of Homecoming

Wieder mal was Neues aus dem Hause Tonzonen Records. Am 24.05.2024 erschien dort das Album Paradies der Südstaatenrocker The Shadow Lizzards. Erhältlich sein wird Paradies als CD und in der Vinylfarbe Orange (auf 500 Stück limitiert)

Mit Südstaaten sind hier natürlich die deutschen Breiten unterhalb des Weißwurstäquators gemeint. Shadow Lizzards kommen aus Nürnberg, bald hätte ich irrtümlich Bayern gesagt, ich meine natürlich Franken. Das Trio Jochen Leistner (Gesang, Orgel, Bass), Kristopher Karla (Gitarre) und Oliver Pfeiffer ist seit 2015 unterwegs. Sie machen Rock, wie sagt man heute so schön: Vintage Rock, der ziemlich tief in den Seventies verwurzelt ist.

Bei dem kleinen und sehr feinen Label Tonzonen Records sind bereits die beiden Vorgängeralben erschienen. Neben dem selbst betitelten Debüt von 2018 auch das Album mit dem Titel Someone’s Heartache aus dem Jahr 2022.

Ich selbst durfte die Band bereits vor knapp einem Jahr als Support der Norweger Pristine in Köln live erleben. Dort haben sie mich doch richtig beeindruckt, umso erfreuter war ich natürlich, als ich eine Review-Anfrage zum neuen Album Paradies erhielt.

Jochen Leistner ist der Mann, bei dem die Fäden zusammenlaufen und der es versteht, mit seiner Band sehr coolen Vintage Rock mit einigem Charme an den Mann / an die Frau zu bringen. Die Orgel, die er betätigt, bringt ein richtig geiles Feeling in die Songs. Seine Stimme ist auch nicht von schlechten Eltern. Bass und Mundharmonika steuert er zudem auch noch selbst dazu.

Das Album beginnt nicht mit Knocking On Heavens Doors, allerdings klopfen Shadows Lizzards an Eden’s Gate. Das ist gleich zu Beginn ein richtig geiler und voller Sound mit leichtem Psychedelic Einfluss. Der hebt gleich ab und man ist bereits mittendrin in der Mucke des Trios. Ich sag nur „Easy“. Boah, was für ein Opener! Da möchte man doch gleich die Zeit anhalten. Muss man allerdings nicht, denn es folgt mit Stop The Time ein weiterer klasse Vintage Song. Orgel und Gitarre harmonieren hier gleichsam. Von den Qualitäten eines Kris Karla konnte ich mich ja schon live überzeugen. Unauffällig und eher im Hintergrund ist Oliver Pfeiffer am Schlagzeug. Immer an der richtigen Stelle, wenn er gebraucht wird.

Mit De Ángeles Y Diablos folgt ein eher mystisch angehauchter Rocksong. Ob es sich hier um das letzte Gefecht à la God’s Army handelt, kann ich natürlich nicht sagen, allerdings scheinen Trompeten im Song den Engeln den Weg zu leiten. Hier und da fühlt man sich sehr stark an die Klassiker der Seventies erinnert, auch an jene Matilda, die in One Inch Closer besungen wird. Eine akustische Prelude weist uns mit leichtem Westernstyle den Weg zu Mother Earth, einem eher verträumten Song. Danach wollen The Shadow Lizzards mit Gettin‘ Rid Of wohl noch etwas loswerden, bevor es wieder nach Hause geht. Das abschließende Homecomig ist ein Mix aus Ballade und Psychedelica. Irgendwie ist man zum Schluss dann doch als Shadow Lizzard, also als Schattenechse, etwas ruhiger zugange und macht seinem Namen nach einer heißen rockigen Rundfahrt durch die Seventies alle Ehre. Das zeugt natürlich wieder von einer großen Bandbreite der Rocker aus Süddeutschland.