Touché Amoré: kündigen neues Album für den 11.10. an

Touché Amoré kündigen mit Spiral In A Straight Line, ihr erstes neues Album seit vier Jahren an, das am 11. Oktober erstmals über Rise Records erscheinen wird. Die Ankündigung fällt mit der Veröffentlichung der neuen Single Nobody‚s zusammen, der ersten Songprobe des visuellen Albums.

Spiral In A Straight Line wurde mit dem legendären Produzenten Ross Robinson (KoRn, Slipknot, Glassjaw, At The Drive-In etc.) aufgenommen und enthält Kollaborationen mit Julien Baker (von Boygenius) und dem legendären Lou Barlow (Dinosaur Jr., Sebadoh, The Folk Implosion).

Seht euch das Video zu Spiral In A Straight Line hier an:

Jeremy Bolm, Frontmann von Touché Amoré, kommentiert den Song : „Nobody’s‚ ist der Eröffnungstrack auf unserem kommenden Album Spiral In A Straight Line. Mit nur einer Handvoll Text gibt er die groben Züge des Albums vor. Ein Song und eine Platte über Vorwärtsbewegung, während alles um dich herum destabilisiert wird.“

Der neue Song ist eine mitreißende Absichtserklärung der in LA ansässigen Band, die sich mit lebensverändernden Veränderungen und dem Aufruhr auseinandersetzt, der entsteht, wenn man sich nach vorne bewegt und sich mit dem auseinandersetzt, was zurückgelassen wurde. Nach ihrem von der Kritik gefeierten Album Lament aus dem Jahr 2020, das von Pitchfork als bestes neues Album ausgezeichnet wurde, kehrt die Band zum zweiten Mal zur Zusammenarbeit mit dem berühmten Produzenten Ross Robinson zurück und stellt sich mit Spiral In A Straight Line erneut der Herausforderung, tief zu graben. Das Ergebnis ist ein ergreifendes Werk, das ein ausgesprochen universelles Gefühl einfängt – die Spirale – und sich in den emotionalen Trümmern der Worte, Emotionen, Erinnerungen und des Schmerzes verfängt, die zurückbleiben, nachdem die Dinge auf den Kopf gestellt wurden, und wie man sich immer wieder durchkämpft.

Spiral In A Straight Line – Tracklist:

1. Nobody’s

2. Disasters

3. Hal Ashby

4. Force of Habit

5. Mezzanine

6. Altitude

7. This Routine

8. Finalist

9. Subversion (Brand New Love) (Feat. Lou Barlow)

10. The Glue

11. Goodbye For Now (Feat. Julien Baker)

