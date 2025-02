Benthic: veröffentlichen neue Single/Video „Moloch“

Moloch ist die zweite Single aus Benthics Debütalbum Sanguine, das am 28. Februar (Vinyl-LP am 15. März) über Lifeforce Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Moloch hier an:

Stream Moloch jetzt auf allen digitalen Plattformen: hier

Bestehend aus zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und einer kraftvollen Sängerin, spielen Benthic eine Mischung aus kraftvollem Post-Hardcore und groovendem Metal mit tragenden Melodien. Dunkle Gitarrenwände und wütendes Gebrüll werden immer wieder aufgebrochen, um Platz für Emotionen zu schaffen. Eine Assoziation mit den Urgewalten der maritimen Natur in all ihrer Schönheit und Brutalität.

Die Band, bestehend aus Gründungsmitglied Sebastian Formella von der längst aufgelösten deutschen Metalcore-Band Destiny aka The Destiny Program und Siegmar Holzfuß von der Progressive-Rock-Band Eden Circus, wurde 2012 in Hamburg gegründet.

Nach einer langen Zeit des Schreibens, unzähligen Proben und einigen Besetzungswechseln haben sie sich 2014 zu Benthic zusammengeschlossen. Ihre Debüt-EP namens The Mess wurde 2016 veröffentlicht.

Nach einer langen Pause haben Benthic nun bei Lifeforce Records eine neue Label-Heimat gefunden und melden sich im Februar mit dem ersten Full-Length-Album Sanguine zurück.

Mit diesem Werk, das an Komplexität und Arrangements gereift ist, wollen Benthic neue Horizonte schaffen und freuen sich auf eine Zukunft auf den großen und kleinen Bühnen dieser Welt.

Sanguine – Tracklist:

1. Sanguine

2. Moloch

3. Murmur

4. Pitch and Tar

5. The Stranger

6. The Living Torch

7. All Is Vanity

8. Faded

9. Godot

10. Sanguine Pt. II