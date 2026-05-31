Sagenbringer: kündigen EP „Sagendarium“ für den 11.09.2026 an

Reiter Rohans ist eine Hymne, die den Mut der stolzen Reiter der Riddermark besingt. Im Angesicht der Schlacht geben sie nie nach, getragen von ihren treuen Reittieren.

Die Geschichte der Reiter Rohans entführt die Lauschenden direkt in die Welt J.R.R. Tolkiens und auf die Felder Mittelerdes, wo der Donner der Hufe spürbar wird.

Das Musikvideo könnt ihr hier ansehen:

Sagenbringer, die Folk-Metal Geschichtenerzähler aus dem hohen Norden, sind nach kurzer Zeit mit neuen Geschichten wieder da und diesmal tauchen sie in eine Welt ein, die sagenhafter nicht sein könnte: Auf dem Sagendarium werden drei Geschichten dargebracht aus der Welt von J.R.R. Tolkien, dem Schöpfer der Herr Der Ringe Trilogie und des Hobbits. Feiert mit dem ganzen Auenland auf Bilbos hundertundelfzigstem Geburtstag, reitet mit den Rohirrim in die Schlacht oder steht mit den Haradrim an der Seite des dunklen Herrschers Sauron.

Nach ihrem dritten Studioalbum Zwischen Den Welten und erfolgreicher erster Headliner-Tour zum besagten Album schlagen Sagenbringer noch im gleichen Jahr eine neue Geschichtensammlung auf. Was als ein Song für die berühmten Tolkien Tage begann, weitete sich in kürzester Zeit zu einem Projekt von drei Songs aus. Die Inspiration Tolkiens brachte so das Sagendarium hervor. Folgt den vier Skalden nach Mittelerde und taucht ein in die wohl schönste fiktive Welt, die es je gegeben hat.

Mit Sagendarium betreten Sagenbringer erstmalig eine Geschichtenwelt, die nicht von Mythologie oder Volkssagen herrührt.

Festgehalten auf 10″ Orange Marbled Vinyl und CD Digipak mit beigelegtem Faltposter. Als Highlight für Vinylliebhaber ist das Logo der Band auf der B-Seite eingraviert. Am 11.09.2026 erreichen wir die Ufer Mittelerdes: Damit auch du deine eigene unerwartete Reise antreten kannst. EP hier bestellen: https://nocut.shop/de/sagenbringer-sagendarium-ep

Die Reise Zwischen Den Welten nahm im Frühjahr 2026 ihren Anfang. Die Geschichten fanden Anklang und

so ziehen die Skalden von Sagenbringer erneut aus, um den Epilog 2027 zu schreiben. In sechs weiteren

Städten feiern die vier Nordlichter ihr aktuelles Werk und beschließen damit die erfolgreiche Ära

Zwischen Den Welten.

Freut euch auf sechs weitere Liveshows quer durch Deutschland voller Energie, Emotionen und

epischen Hymnen. Reist mit Sagenbringer noch einmal Zwischen Den Welten!

05.03.2027 Lübeck – Rider’s Café

06.03.2027 Braunschweig – Kufa-Haus

12.03.2027 Wuppertal – LCB

13.03.2027 Karlsruhe – Stadtmitte

19.03.2027 Jena – F-Haus

20.03.2027 Bamberg – Vamos

Tickets hier bestellen: https://nocut.shop/de/sagenbringer-zwischen-den-welten-epilog-2027

Über Sagenbringer:

Sagenbringer sind mittlerweile nicht mehr aus der Folk- und Pagan-Metal Szene wegzudenken. Seit ihrer Gründung im Dezember 2021 haben die vier Skalden aus dem hohen Norden Deutschlands drei Full-Length-Alben und eine EP geschmiedet. Auf dieser Reise entstanden Hymnen wie Trolltaverne, Der Metdrache, Druid Natt und Blutmarsch, welche auf Konzerten lauthals von den Lauschenden, wie Sagenbringer ihre Fangemeinde liebevoll nennen, mitgesungen werden.

Als erfolgreicher Support-Act von Varg und Nachtblut auf ihren Touren durch Deutschland, Schweiz und Österreich konnten sie ihren Namen in der deutschsprachigen Metalszene festigen.

So folgte nach Veröffentlichung des dritten Albums Zwischen Den Welten am 30. Januar 2026 die gleichnamige erste Headliner-Tour der vier Nordlichter im März 2026. An neun Abenden, fünf davon in ausverkauften Häusern, brachten Sagenbringer ihr neues Liedgut unter die Menschen.

Im Sommer 2026 werden die Skalden aus dem hohen Norden auf vielen Festivalbühnen zu sehen sein, mitunter auf den großen Bühnen des Rockharz Festivals und des Wacken Open Air und im Herbst begleiten sie Tanzwut auf ihrer Herz Aus Stein Tour.

So festigt sich der Weg den Azaril, Skjomi, Trygve und Haldruhir beschreiten. Begleitet von den wohl besten Menschen, die man sich als Gefährten nur vorstellen kann.

Line-Up:

Haldruhir: Vocals

Skjomi: Guitar

Azaril: Bass

Trygve: Drums