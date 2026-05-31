Brutal Assault: vollständiges Line-Up für 2026 steht

Das Brutal Assault-Festival hat das vollständige Line-Up für die Ausgabe 2026 bekannt gegeben und steuert laut Veranstaltern rasch auf ein ausverkauftes Gelände zu.

Die Josefov-Festung in Tschechien verwandelt sich damit erneut in ein Zentrum für extreme Musik. Über fünf Tage hinweg stehen auf mehreren Bühnen zahlreiche Szenegrößen und exklusive Shows auf dem Programm. Nur beim experimentell-elektronischen Kal-Bereich sollen in den kommenden Tagen noch letzte Namen ergänzt werden.

Der Auftakt beginnt am Dienstag mit dem Warm-up, unter anderem mit The Laws performing Sarcófago, Ahab und Filth. Am Mittwoch folgen unter anderem Periphery, Triptykon, Municipal Waste und Amenra. Am Donnerstag zählen besonders Body Count feat. Ice-T zu den großen Highlights, dazu kommen Deicide, Amorphis sowie ein besonderes Orchester-Set von Waltari, die Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C zusammen mit Symphonieorchester spielen werden.

Der Freitag bringt mit Primus, Misþyrming, Nergal plays Behemoth’s Sventevith, Clawfinger und Animals As Leaders weitere stilistische Höhepunkte. Zum Finale am Samstag stehen unter anderem Cradle Of Filth, Wardruna, Candlemass und The Ghost Inside auf dem Plan.

Neben der Musik setzt das Brutal Assault traditionell auch auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Horror-Kino, Lesungen, Führungen durch die Festungsanlage, Meet & Greets sowie der Kal-Stage für Ambient, Noise und Industrial. Auch kulinarisch soll das Festival erneut stark aufgestellt sein: Von klassischen Festivalgerichten über vegetarische und vegane Optionen bis hin zu glutenfreien Speisen und einer breiten Bierauswahl ist alles dabei.

Laut Veranstalter befinden sich nur noch die letzten Prozent der Gesamtkapazität im Vorverkauf. Vor Ort wird es nach aktuellem Stand keine Tickets mehr geben.