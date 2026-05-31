Hällas: neue Tourtermine, Opeth-Support und frisches Material im Gepäck

Die schwedische Rock-Formation Hällas hat eine neue Europatour für den Herbst 2026 angekündigt. Nach ihrer erfolgreichen Frühjahrsreise wird das Quintett ab Oktober erneut auf dem Kontinent unterwegs sein und dabei sein aktuelles viertes Studioalbum Panorama vorstellen. Bei den meisten Terminen werden Earth Tongue als Support mit dabei sein.

Zusätzlich bestätigten Hällas vier Sommertermine als Vorband der Prog-Legende Opeth. Der Vorverkauf für die Shows läuft bereits.

Mit Panorama setzen Hällas den eingeschlagenen Weg fort, liefern laut Mitteilung aber zugleich ihr bislang vielseitigstes und komplexestes Werk ab. Musikalisch bewegt sich die Band zwischen progressivem 70er-Jahre-Rock, Heavy Metal, Folk und Psychedelia. Die Songs des Albums drehen sich um unterschiedliche Perspektiven und die Frage, ob die Menschheit überhaupt in der Lage ist, andere Sichtweisen als die eigene zu verstehen – verpackt in einer fiktiven, weit entfernten Welt.

Hier geht es zum Time For Metal Review:

Die Band wurde 2011 gegründet und machte erstmals mit dem Debütalbum Excerpts From A Future Past und der Single Star Rider auf sich aufmerksam. Es folgten Conundrum im Jahr 2020, das eine Nominierung für einen schwedischen Grammy einbrachte, sowie Isle Of Wisdom von 2022. Inzwischen hat sich um Hällas eine treue Fangemeinde in der modernen Prog- und Hard-Rock-Szene weltweit gebildet.

Hier die Details zum neuen Release:

Hällas Europe 2026

mit Earth Tongue

02.10. – Parkhotel, Dresden

03.10. – Kwadrat, Krakau

04.10. – Niebo, Warschau

06.10. – Het Paard, Den Haag

07.10. – Doornroosje, Nijmegen

08.10. – Hall of Fame, Tilburg

09.10. – Keep It Low, München

10.10. – Schüür, Luzern

11.10. – Club Volta, Köln

13.10. – La Ferrailleur, Nantes

14.10. – Le Rex, Toulouse

15.10. – Le Dodu, Marseille

16.10. – TBA

17.10. – TBA

18.10. – TBA

Hällas 2026

mit Opeth

30.07. – OLT Rivierenhof, Antwerpen

02.08. – Bord Gais Energy Theater, Dublin

05.08. – Tivoli-Vredenburg, Utrecht

07.08. – Amphitheater, Gelsenkirchen

Hällas Summer Festivals 2026