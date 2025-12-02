Opeth: veröffentlichen animiertes Musikvideo zu „§3“ anlässlich des einjährigen Jubiläums von „The Last Will And Testament“

Anlässlich des einjährigen Jubiläums von The Last Will and Testament präsentieren Opeth stolz ein brandneues animiertes Video, das die vielschichtige Geschichte des Albums zum Leben erweckt. Der von Absynthe Moon Media produzierte Film bietet eine visuelle Interpretation der Erzählung, die Fans seit der Veröffentlichung des Albums im November 2024 fasziniert.
Das animierte Musikvideo zu §3 kehrt zur zentralen Familiengeschichte des Albums zurück. Es spielt während der Verlesung des Testaments eines Patriarchen in den 1920er-Jahren und fängt die sich wandelnden Beziehungen und subtilen Spannungen ein, die die Handlung prägen, während es den Zuschauern gleichzeitig Raum für eigene Interpretationen lässt.
Taucht in die Welt von The Last Will and Testamen ein und seht euch hier das neue animierte Video §3 an:
The Last Will And Testament hier streamen: https://opeth.rpm.link/lastwillPR
Geleitet von Mikael Åkerfeldts Geschichte und Konzept unterstreicht die visuelle Erzählung die Kernthemen des Albums: Identitätszerstörung durch Lügen, auf Instabilität basierende Vermächtnisse und der langsame Zerfall derer, die einst glaubten, ihren Platz in der Familie zu kennen. Das Ergebnis ist eine bewegende und fesselnde Ergänzung zu einem der ambitioniertesten Werke von Opeth.
Opeth – Live-Termine 2026
5 Feb. US Montclair, The Wellmont Theater
6 Feb. US Boston, Orpheum Theater
7 Feb. US Philadelphia, The Filmore Philadelphia
10 Feb. US Detroit, Masonic Temple Theater
11 Feb. US Chicago, Riviera Theater
12 Feb. US St. Louis, The Pageant
14 Feb. US Dallas, The Bomb Factory
15 Feb. US Houston, Bayou Music Center
16 Feb. US San Antonio, Majestic Theater
18 Feb. US Colorado Springs, Pikes Peak Center
20 Feb. US Las Vegas, Pearl Concert Theater At Palms
21 Feb. US Riverside, Riverside Municipal Auditorium
22 Feb. US Sacramento, Channel 24
24 Feb. US Seattle, Paramount Theater
25 Feb. CA Vancouver, Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre
11 Jun. ES Zamora, Z Live Rock Fest
19 Jun. FR Clisson, Hellfest
10 Jul. IT Pompei, Amphitheatre Of Pompeii
11 Jul. IT Bologna, Sequoie Music Park
1 Aug. UK Halifax, The Piece Hall
2 Aug. IR Dublin, Bord Gáis Energy Theater
7 Aug. DE Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen
8 Aug. FI Helsinki, Hellsinki Metal Festival
29 Aug.SE Rättvik, Dalhalla
Tickets & Info: https://www.opeth.com/tour-dates
Opeth sind:
Mikael Åkerfeldt (Gesang, Gitarren)
Fredrik Åkesson (Gitarren, Hintergrundgesang)
Martín Méndez (Bass)
Joakim Svalberg (Keyboard, Hintergrundgesang)
Waltteri Väyrynen (Schlagzeug, Percussion)
