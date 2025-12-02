Opeth: veröffentlichen animiertes Musikvideo zu „§3“ anlässlich des einjährigen Jubiläums von „The Last Will And Testament“

Anlässlich des einjährigen Jubiläums von The Last Will and Testament präsentieren Opeth stolz ein brandneues animiertes Video, das die vielschichtige Geschichte des Albums zum Leben erweckt. Der von Absynthe Moon Media produzierte Film bietet eine visuelle Interpretation der Erzählung, die Fans seit der Veröffentlichung des Albums im November 2024 fasziniert.

Das animierte Musikvideo zu §3 kehrt zur zentralen Familiengeschichte des Albums zurück. Es spielt während der Verlesung des Testaments eines Patriarchen in den 1920er-Jahren und fängt die sich wandelnden Beziehungen und subtilen Spannungen ein, die die Handlung prägen, während es den Zuschauern gleichzeitig Raum für eigene Interpretationen lässt.

Taucht in die Welt von The Last Will and Testamen ein und seht euch hier das neue animierte Video §3 an:

The Last Will And Testament hier streamen: https://opeth.rpm.link/lastwillPR

Geleitet von Mikael Åkerfeldts Geschichte und Konzept unterstreicht die visuelle Erzählung die Kernthemen des Albums: Identitätszerstörung durch Lügen, auf Instabilität basierende Vermächtnisse und der langsame Zerfall derer, die einst glaubten, ihren Platz in der Familie zu kennen. Das Ergebnis ist eine bewegende und fesselnde Ergänzung zu einem der ambitioniertesten Werke von Opeth.

Opeth – Live-Termine 2026

5 Feb. US Montclair, The Wellmont Theater

6 Feb. US Boston, Orpheum Theater

7 Feb. US Philadelphia, The Filmore Philadelphia

10 Feb. US Detroit, Masonic Temple Theater

11 Feb. US Chicago, Riviera Theater

12 Feb. US St. Louis, The Pageant

14 Feb. US Dallas, The Bomb Factory

15 Feb. US Houston, Bayou Music Center

16 Feb. US San Antonio, Majestic Theater

18 Feb. US Colorado Springs, Pikes Peak Center

20 Feb. US Las Vegas, Pearl Concert Theater At Palms

21 Feb. US Riverside, Riverside Municipal Auditorium

22 Feb. US Sacramento, Channel 24

24 Feb. US Seattle, Paramount Theater

25 Feb. CA Vancouver, Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

11 Jun. ES Zamora, Z Live Rock Fest

19 Jun. FR Clisson, Hellfest

10 Jul. IT Pompei, Amphitheatre Of Pompeii

11 Jul. IT Bologna, Sequoie Music Park

1 Aug. UK Halifax, The Piece Hall

2 Aug. IR Dublin, Bord Gáis Energy Theater

7 Aug. DE Gelsenkirchen, Amphitheater Gelsenkirchen

8 Aug. FI Helsinki, Hellsinki Metal Festival

29 Aug.SE Rättvik, Dalhalla

Tickets & Info: https://www.opeth.com/tour-dates

Opeth sind:

Mikael Åkerfeldt (Gesang, Gitarren)

Fredrik Åkesson (Gitarren, Hintergrundgesang)

Martín Méndez (Bass)

Joakim Svalberg (Keyboard, Hintergrundgesang)

Waltteri Väyrynen (Schlagzeug, Percussion)

Opeth online:

https://www.facebook.com/Opeth

https://www.instagram.com/officialopeth/