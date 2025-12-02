Razor Attack: haben ihre neue Single „You Are Evil“ veröffentlicht

Die schwedische Heavy-Metal-Formation Razor Attack meldet sich mit einer brachialen neuen Single zurück: You Are Evil erschien am 24.10.2025 und markiert den bisher heftigsten und dynamischsten Output der Band.

Mit donnernden Doublebass-Attacken, kompromisslos heruntergeprügelten Riffs und einem mächtigen Mitsing-Refrain liefert der Song eine energiegeladene Mischung aus klassischem Heavy Metal und modernem Power-Metal-Drive. Inhaltlich setzt „You Are Evil“ auf eine klare Botschaft: Das Böse ist allgegenwärtig – in der Welt, in den Machtstrukturen und manchmal sogar im eigenen Umfeld.

Die Kombination aus eingängigen Melodien, kraftvollem Gesang und purem Metal-Spirit macht den Track zu einem echten Highlight im kommenden Release-Kalender.

Das offizielle Musikvideo zu You Are Evil feierte am 31.10.2025 Premiere.