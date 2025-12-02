Time For Metal – Adventskalender „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Unantastbar Konzert im März / April 2026

Time For Metal und die CMM GmbH verlosen im Zuge des Time For Metal Adventskalender 2025 „Ticket Special“ einmal 2 Tickets für ein Unantastbar Konzert im März / April 2026.

Alle möglichen Unantastbar Shows findet ihr hier:

05.03.26 Berlin – Festsaal Kreuzberg

06.03.26 Wadern – Stadthalle

07.03.26 Balingen – Volksbankmesse

13.03.26 Regensburg – Eventhall Airport

14.03.26 Bielefeld – Lokschuppen

16.04.26 Braunschweig – Westland

17.04.26 Lichtenfels – Stadthalle

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 09.12.2025!

Time For Metal und CMM GmbH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Tuesday 9th of December 2025 12:00:00 AM