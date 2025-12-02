Time For Metal – Adventskalender „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Unantastbar Konzert im März / April 2026

Time For Metal und die CMM GmbH verlosen im Zuge des Time For Metal Adventskalender 2025 „Ticket Special“ einmal 2 Tickets für ein Unantastbar Konzert im März / April 2026.
Alle möglichen Unantastbar Shows findet ihr hier:
05.03.26 Berlin – Festsaal Kreuzberg
06.03.26 Wadern – Stadthalle
07.03.26 Balingen – Volksbankmesse
13.03.26 Regensburg – Eventhall Airport
14.03.26 Bielefeld – Lokschuppen
16.04.26 Braunschweig – Westland
17.04.26 Lichtenfels – Stadthalle
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 09.12.2025!
Time For Metal und CMM GmbH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!