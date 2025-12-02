Verlosung: einmal 2 Tickets für das Blood Command Konzert am 09.12.2025 im Z-Bau Roter Salon in Nürnberg

Time For Metal und Navigator Productions gratulieren Justin aus Lauben zu 2 Tickets für das Blood Command Konzert am 09.12.2025 im Z-Bau Roter Salon in Nürnberg.

Blood Command aus Bergen mischt seit 2008 Hardcore, Punkrock und eingängige Pop-Elemente zu einem Sound, den sie selbstbewusst „Deathpop“ nennen. Spätestens mit der energiegeladenen Frontfrau Nikki Brumen ist klar: Diese Band liefert nicht nur starke Songs, sondern auch Live-Shows, die alles niederreißen.

Nach ihrem gefeierten Auftritt als Support für The Baboon Show im Frühjahr starten sie nun ihre eigene Headliner-Tour. Die aktuelle Single All I Ever Hate About Is You macht Lust auf den kommenden Festivalsommer und zeigt, wohin die Reise im Winter geht: kompromisslos nach vorne. Mit rebellischem Spirit, prägnanten Hooks und einer intensiven Bühnenpräsenz wird die Three Stripes Live Tour 2025 zum Pflichttermin für alle, die harte, aber zugängliche Sounds lieben. 13 Shows von Berlin bis Warschau – hier bleibt garantiert kein Stein auf dem anderen.

Band: Blood Command

Datum: 09.12.2025

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr HIER!