Jera On Air 2026: neue Bands über den Adventskalender – jeden Tag attraktive News und Preise

Zum Start in die Vorweihnachtszeit hat das Jera On Air Festival einen seiner beliebtesten Aktionen wieder aktiviert: den JOA-Adventskalender. An jedem Werktag im Dezember werden neue Programmpunkte enthüllt – darunter frische Bandbestätigungen plus wechselnde Überraschungen wie Merchandise, Festival-Essentials oder Tickets für angesagte Shows. Die Veranstalter weisen darauf hin, die sozialen Kanäle im Blick zu behalten, da täglich exklusive Preise verlost oder angekündigt werden.

So wird das ohnehin schon hochkarätige Line-Up wird heute um neue Namen ergänzt. Weitere Bandnamen enthüllt die Festivalcrew am 09.12., 12.12., 16.12., 19.12. und 23.12.!

Haltet die Augen offen – es wird sich lohnen!

Für das Jera On Air 2026 sind ab sofort auch Tageskarten erhältlich. Nachdem bisher einige bestätigten Bands veröffentlicht sind, können Tickets für 99 Euro pro Tag erworben werden. Auf der offiziellen Website ist ab sofort ersichtlich, welche der bereits bestätigten Acts an welchem Datum spielen.

Das Festival bestätigte bereits Bands wie Acts wie The Offspring, Papa Roach, Architects, Rise Against, A Day To Remember und All Time Low. Mit u.a. Trivium, Hatebreed, Imminence, Basement, Converge, Alexisonfire, Hollywood Undead, The Baboon Show, Thrown, Periphery, Pennywise, Fiddlehead, Soft Play, The Menzingers und vielen weiteren Bands ist hochkarätige Abwechlsung garantiert.

Vom 25. bis 27. Juni wird das kleine Dorf Ysselsteyn im Süden der Niederlande, und direkt hinter der Grenze gelegen, erneut zum Epizentrum für Punk-, Hardcore- und Metalcore-Fans aus der ganzen Welt. Nach einer erfolgreichen 31. Ausgabe arbeitet das Jera-On-Air-Team seit einiger Zeit an der Vorbereitung der 32. Ausgabe, die erneut Fans aus der ganzen Welt anziehen soll. Jera On Air und präsentiert eine vielfältige Auswahl aus Punk, Hardcore und Metalcore. Schnappt eure Freundinnen und Freunde, packt das Zelt ein und macht Euch bereit für das lauteste Wochenende des Jahres!