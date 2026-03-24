Jera On Air 2026: neue Namen für den Sommer

In knapp drei Monaten heißt es wieder Kreuze im Kalender machen, bevor sich Fans aus der ganzen Welt auf dem größten Alternative-Festival der Benelux-Staaten versammeln. Und die Vorfreude steigt: Die Organisatoren des Jera On Air 2026 haben das Programm für die Hauptbühnen offiziell komplettiert.

Mit der Verpflichtung der schwedischen Post-Punk-Band Viagra Boys, dem energiegeladenen „Rock-’n-Roll-Punk“ von Bad Nerves und dem heftigeren Gitarrensound von Bands wie Decapitated oder Kanonenfieber ist das Line-up für die Mainstages in Ysselsteyn nun vollständig.

Als allerletzter Act wurde am Samstag, dem 21. März, der Gewinner des jährlichen Bandwettbewerbs Guts & Glory, Even If We Lose, dem Plakat hinzugefügt. Sie teilen sich die Bühne mit Weltstars wie The Offspring, Architects, A Day To Remember und Papa Roach. Tickets für das Festival, das vom 25. bis 27. Juni stattfindet, sind unter www.jeraonair.nl erhältlich.

Neben den genannten Schwergewichten hat sich das Jera On Air 2026 auch die knallharten Shows von Whispers, Curselifter, Have Mercy, Trash Boat und Our Mirage gesichert. Damit ist das Festivalplakat wie gewohnt prall gefüllt – doch das ist noch nicht alles: Die Line-Ups für die Raven- und Sparrow-Stage werden in Kürze ebenfalls bekannt gegeben.

Die Bestätigung der Viagra Boys wurde bereits Anfang des Monats mit lautem Jubel aufgenommen. Die Band aus Stockholm ist bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Post-Punk, Satire und dem daraus resultierenden puren Chaos. Unter der Leitung von Frontmann Sebastian Murphy wechseln sich bizarre Geschichten mit einem hochkarätigen Repertoire ab. Mit dem neuen Album Viagr Aboys im Gepäck werden sie das Jera On Air zweifellos dem Erdboden gleichmachen.

Bad Nerves hingegen lassen sich schwer in eine Schublade stecken: englischer Garage-Punk, Rock ’n‘ Roll oder Post-Punk? Mit Songs, die vor Energie nur so strotzen, erinnern sie am ehesten an eine Mischung aus The Ramones und The Clash – allerdings mit ein paar zusätzlichen Schuss Adrenalin. Für Fans der härteren Gangart ist die Verpflichtung von Decapitated ein Geschenk des Himmels. Die polnischen Großmeister des Death Metal spielen seit Jahrzehnten an der absoluten Weltspitze mit und werden das Festivalgelände in Ysselsteyn garantiert zum Beben bringen.

Der letzte verfügbare Slot auf einer der Hauptbühnen wird traditionell an ein aufstrebendes Talent vergeben. Am vergangenen Samstag bot das Dynamo in Eindhoven (die härteste Kulturbühne der Stadt) erneut den Rahmen für das Finale von Guts & Glory. Aus stolzen 177 Einsendungen blieben fünf Finalisten übrig. Eine Fachjury entschied schließlich, wer den begehrten Platz ergattert: Der Sieg ging an Even If We Lose. Die vier griechischen Musiker mit Wahlheimat Eindhoven überzeugten die Jury mit ihrem fesselnden Post-Metal.

Vollständiges Line-Up (A-Z):

A Day To Remember – Alexisonfire – All Time Low – Allt – Architects – Bad Nerves – Basement – Belvedere – Bob Vylan – Boundaries – Bury Tomorrow – Combust – Converge – Curselifter – Decapitated – Desolated – Distant – Destroy Boys – Dog Eat Dog – End It – Even If We Lose – Fiddlehead – Free Throw – Gridiron – Have Mercy – Haywire – Hatebreed – Ho99o9 – Hollywood Undead – Ice Nine Kills – Ignite – Imminence – Jaya The Cat – Kanonenfieber – Magnolia Park – Malevolence – Melrose Avenue – Mouth Culture – Nevertel – Our Mirage – Papa Roach – Pennywise – Periphery – Quicksand – Rise Against – Set It Off – Soft Play – Speedway – Sugar Spine – Talco – The Ataris – The Baboon Show – The Flatliners – The Menzingers – The Offspring – Thrown – Trash Boat – Trivium – TX2 – Turbonegro – Viagra Boys – Wargasm – Whispers – We Came As Romans

Tickets & Infos:

Jetzt, da das Programm von Jera On Air 2026 immer mehr Gestalt annimmt, wächst die Vorfreude von Tag zu Tag. Tickets für das Festival am 25., 26. und 27. Juni sind unter www.jeraonair.nl erhältlich. Dort findet ihr auch ausführliche Informationen über das komplette Line-Up, den Festivalcampingplatz und alle weiteren Einrichtungen.