Jera On Air: haben weitere Bands für 2025 angekündigt

Das direkt hinter der Grenze gelegene Ysselsteyn in Nord-Limburg wird am Wochenende des 26., 27. und 28. Juni bereits zum 31. Mal zum Epizentrum von Punk, Hardcore und Metalcore. Denn auch in dieser Woche wurden wieder 15 beeindruckende Namen in die ohnehin schon hochkarätige KünstlerInnen-Liste aufgenommen.

Neben bereits angekündigten Koryphäen wie Bullet For My Valentine, Sex Pistols ft. Frank Carter und Turnstile können sich die Besucher auch auf Pendulum (mit Live-Band), While She Sleeps und viele mehr freuen.

Tickets für das gesamte Wochenende und einzelne Festivaltage gibt es unter www.jeraonair.nl.

Mit dem Co-Headliner Pendulum am Freitag wird die Fitness der Besucher auf eine harte Probe gestellt. Denn eine Stunde im Pit von Pendulum ist gleichbedeutend mit einer Jahreskarte für das Fitnessstudio. Die australischen Drum’n’Bass-Pioniere, die seit Anfang dieses Jahrhunderts ihre große Fangemeinde mit knallhartem und geschmackvollem Drum’n’Bass überschütten, bringen nicht nur ihren innovativen Sound nach Nordlimburg, sondern auch eine komplette Live-Band. Der Sound von Welthits wie Watercolour und Propane Nightmares, kombiniert mit atemberaubenden Visuals und explosiven Beats, ist eine Garantie dafür, dass diese einzigartige Live-Show eines der absoluten Highlights des Festivals sein wird.

Letzteres gilt zweifelsohne auch für die Ankunft von While She Sleeps. Die britische Metalcore-Band, die für ihre Energie und rohen, komplexen Gitarrenriffs bekannt ist, ist seit Jahren eine feste Größe auf den größten internationalen Bühnen. Was auch Sinn ergibt: Eine While She Sleeps-Show ist nicht nur durchzogen von Hardcore-Breakdowns und eingängigen Refrains, sondern auch von Headbangen, Mitsingen und Crowdsurfen. Elemente, denen die Besucher von Jera On Air normalerweise nicht abgeneigt sind.

State Power halten die niederländische Flagge hoch im Jera-Line-Up. Wütend, knallhart und blitzschnell: Drei Etiketten, die man dieser noch relativ neuen Hardcore-Punk-Band leicht anheften kann. Mit ihrer rohen Energie und ihren gesellschaftskritischen Texten haben sie in kürzester Zeit die Herzen vieler Menschen gewonnen. Im Jahr 2024 veröffentlichten sie ihre Debüt-EP The Year Of The Harvest, nach der die Szene nicht mehr an State Power vorbeikam. Ein weiteres Must-See der kommenden 31. Ausgabe des mehrfach ausgezeichneten Festivals direkt hinter der Bundesgrenze.

Viele weitere tolle Bands!

Neben Pendulum, While She Sleeps und State Power werden auch Crossfaith, Bad Nerves, Good Riddance, Guilt Trip, Filth und Restraining Order Ende Juni zum Jera On Air zurückkehren. Allesamt Acts, die die Festivalwiese mit ihrem ganz eigenen Sound zum Beben bringen werden. Dasselbe gilt für Freddie Dredd, Death Squad, Fat Dog, Gouge Away, Headbussa und Defects. Von knallharten Riffs bis hin zu melodischem Punk – diese Neuzugänge ergänzen das ohnehin schon vielfältige Line-up des Jera On Air 2025 perfekt.

Der Kartenvorverkauf für Jera On Air 2025 ist in vollem Gange. Tickets für das gesamte Wochenende und einzelne Festivaltage sind unter www.jeraonair.nl erhältlich. Außerdem können die Besucher auf der Website weitere Informationen über das Line-up, das Festivalcamping und andere Einrichtungen finden. Seien Sie bei der 31. Ausgabe des energiegeladensten Festivals in den Benelux-Ländern dabei!

Jera On Air online:

Website / Facebook / Instagram