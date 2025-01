Zero Absolu – La Saignée

Die Geschichte von Zero Absolu ist bereits vor der Debütveröffentlichung kompliziert. Die Band entstand aus den Überresten von Glaciation, einem 2011 gegründeten Projekt mit Mitgliedern von Alcest. Sänger RMS Hreidmarr, der später zur Band gestoßen war und sie auch schnell wieder verließ, sicherte sich die Namensrechte des Projektes. Die ursprüngliche Besetzung wollte das nicht hinnehmen und gründete mit Musikern von Alcest und Regarde Les Hommes Tomber jetzt Zero Absolu. Um rechtliche Konflikte zu vermeiden, distanzieren sie sich vom alten Gebilde und starten möglichst unbefangen ins neue Abenteuer. Ihr Album La Saignée mit der Bedeutung Aderlass, schielt dennoch mehr als deutlich auf den Konflikt, der ganz sicher an allen Beteiligten, nicht ohne Spuren zu hinterlassen, vorbeigegangen ist. Zwei mächtige Werke schieben sich wie ein Gebirge gen Himmel und sollen die erste Säule von Zero Absolu bilden. La Saignée und Le Temps Détruit Tout kommen dabei auf eine Spielzeit von über 30 Minuten und werden am 31.01.2025 über AOP Records veröffentlicht.

Das französische Projekt erschafft sofort ein atmosphärisch starkes Erstlingswerk, welches aus melodischen Black Metal und Post Black Metal Gedanken geboren wird. La Saignée als Opener mit einer Spielzeit von über 20 Minuten agiert mit einer gesunden Wut im Bauch und wird in der melodischen Black-Metal-Underground-Szene sofort auf offene Ohren stoßen. Trotz der beachtlichen Spielzeit gleitet der Song gar butterweich durch die einzelnen Sequenzen und wird durch seine komplexe Handlung und die umfangreichen Einflüsse zu keiner Sekunde langweilig. Die Vocals erzeugen stetig wechselnde Emotionen, die nicht auf blanken Hass setzen, sondern auf einschnürende Klangwelten. Die Handlungen variieren, beleben die beiden Kompositionen, ohne an Schwermütigkeit einzubüßen.