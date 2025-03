Buchtitel: Kalte Strömung

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Krimi

Release: 19.03.2025

Autor: Hendrik Berg

Link: https://www.penguin.de/buecher/hendrik-berg-kalte-stroemung

Verlag: Goldmann Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-442-49628-0

Die erfolgreiche Nordsee-Krimi-Reihe von Hendrik Berg geht in die nächste Runde! Mit Kalter Strömung, dem mittlerweile elften Fall für den eigenwilligen Ermittler Theo Krumme, entführt der Bestsellerautor seine Leser erneut an die raue Küste Norddeutschlands. Mit atmosphärischer Dichte und spannendem Erzählstil zieht Hendrik Berg seine Leser in die eiskalte Welt der Nordsee, in der nichts so ist, wie es scheint. Kalte Strömung erscheint am 19.03.2025 im Goldmann Verlag als Taschenbuch (Broschüre) und wir springen für euch kopfüber in die neue Story von Theo Krumme.

Die Story von Hendrik Berg – Kalte Strömung:

Ein brutaler Mord an einem Fährkapitän erschüttert die beschauliche Küstengemeinde Dagebüll. Kommissar Theo Krumme übernimmt die Ermittlungen und stößt schnell auf eine Spur, die ihn bis an die Ostsee führt. Doch als der entscheidende Zugriff auf den Verdächtigen scheitert, entdeckt die Polizei in dessen Garten etwas Schockierendes. Krumme setzt alles daran, den Flüchtigen zu stellen. Währenddessen ahnt eine junge Frau in einem kleinen Ort an der Nordsee nicht, dass sie ins Visier eines Mörders geraten ist – ein Mann, der von unbarmherziger Rache getrieben wird …