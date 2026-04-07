Thomas Enger und Jørn Lier Horst – Blutregen

Buchtitel: Blutregen

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 432 Seiten

Genre: Thriller

Release: 18.03.2026

Autor: Thomas Enger und Jørn Lier Horst

Link: https://www.penguin.de/buecher/thomas-enger

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1502-8

Die Spiegel-Bestsellerreihe aus Norwegen um Alexander Blix und Emma Ramm geht mit dem sechsten Band Blutregen weiter. Thomas Enger und Jørn Lier Horst haben den skandinavischen Thriller fortgesetzt. Seit dem 18.03.2026 steht auch die deutsche Übersetzung von Maike Dörries und Günther Frauenlob für alle deutschen Fans der Reihe zur Verfügung. Veröffentlicht wurde Blutregen über den Blanvalet Verlag und das Taschenbuch kommt auf 432 Seiten.

Tödliche Schüsse im Schatten der Sommerhitze – die Story von Blutregen:

Ein Heckenschütze hält Oslo in Atem und verbreitet mit scheinbar wahllosen Angriffen Angst in der ganzen Stadt. Mitten in einer drückenden Hitzewelle wird auch die Schwester von Emma Ramm zum Opfer. Für Ermittler Blix und Journalistin Ramm wird der Fall damit persönlich – und ihr Entschluss, den Täter zu stoppen, umso stärker. Während die Temperaturen steigen, eskaliert die Gewalt weiter. Die Polizei sucht fieberhaft nach einem Muster hinter den Anschlägen, doch der Schütze bleibt unberechenbar und immer einen Schritt voraus. Hinter den Taten steckt ein Plan – kalt, präzise und erbarmungslos. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bevor es weitere Opfer gibt.