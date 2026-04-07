Startseite
Reviews
Bücher
Avatar-FotoRené W.·
BücherReviews
··1 Minute Lesedauer

Thomas Enger und Jørn Lier Horst – Blutregen

Ein unsichtbarer Feind, eine brennende Stadt – und ein Wettlauf gegen die Zeit

Buchtitel: Blutregen

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 432 Seiten

Genre: Thriller

Release: 18.03.2026

Autor: Thomas Enger und Jørn Lier Horst

Link: https://www.penguin.de/buecher/thomas-enger

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1502-8

Die Spiegel-Bestsellerreihe aus Norwegen um Alexander Blix und Emma Ramm geht mit dem sechsten Band Blutregen weiter. Thomas Enger und Jørn Lier Horst haben den skandinavischen Thriller fortgesetzt. Seit dem 18.03.2026 steht auch die deutsche Übersetzung von Maike Dörries und Günther Frauenlob für alle deutschen Fans der Reihe zur Verfügung. Veröffentlicht wurde Blutregen über den Blanvalet Verlag und das Taschenbuch kommt auf 432 Seiten.

Tödliche Schüsse im Schatten der Sommerhitze – die Story von Blutregen:

Ein Heckenschütze hält Oslo in Atem und verbreitet mit scheinbar wahllosen Angriffen Angst in der ganzen Stadt. Mitten in einer drückenden Hitzewelle wird auch die Schwester von Emma Ramm zum Opfer. Für Ermittler Blix und Journalistin Ramm wird der Fall damit persönlich – und ihr Entschluss, den Täter zu stoppen, umso stärker. Während die Temperaturen steigen, eskaliert die Gewalt weiter. Die Polizei sucht fieberhaft nach einem Muster hinter den Anschlägen, doch der Schütze bleibt unberechenbar und immer einen Schritt voraus. Hinter den Taten steckt ein Plan – kalt, präzise und erbarmungslos. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bevor es weitere Opfer gibt.

Thomas Enger und Jørn Lier Horst – Blutregen
Fazit zu Blutregen
Ein durchweg packender sechster Band, der die hohen Erwartungen mühelos erfüllt. Die Geschichte überzeugt erneut mit viel Spannung, einem flüssigen Schreibstil und starken Figuren, die einem längst ans Herz gewachsen sind. Besonders die Entwicklung von Alexander Blix und Emma Ramm – nun als ungewöhnliches Ermittlerduo – verleiht der Handlung zusätzliche Tiefe. Die emotionale Verknüpfung ihrer Vergangenheit macht ihre Zusammenarbeit umso intensiver. Auch dieser Teil zeigt wieder, warum die Reihe so fesselnd ist: dramatisch, mitreißend und kaum aus der Hand zu legen.
René W.
8.2
Leserbewertung0 Bewertungen
0
8.2
Punkte