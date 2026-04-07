Mimi Barks: veröffentlicht neue Single „Dreamstate Of Hell“

Mimi Barks meldet sich zurück – und zwar mit voller Wucht: Ihre neue Single samt Video Dreamstate Of Hell ist ein düsteres, emotional aufgeladenes Statement und läutet das nächste Kapitel ihrer DOOM-TRAP-Welt ein. Irgendwo zwischen Metal, Industrial und Trap knallt der Track roh, direkt und ziemlich ungefiltert rein – persönlicher und intensiver als je zuvor.

Co-written und produziert wurde der Song von Ruben Cardenas (Smile), gemischt von Owen Claxton, der bereits Mimi Barks Album This Is Doom Trap veredelt und u. a. mit Bring Me The Horizon und Moskito gearbeitet hat.

Auch visuell zieht Mimi Barks nach: Gemeinsam mit Demi Yo’Ko (Death Tour) hat sie das Video selbst auf die Beine gestellt – roh eingefangen in ihrer neuen Heimat Downtown Los Angeles. Der Clip fühlt sich an wie ein fiebriger Ausnahmezustand zwischen Chaos, Feuer und innerer Unruhe – und trifft damit genau den Nerv des Tracks.

Der Vibe ist klar: Mimi schlägt ihr bisher düsterstes und kompromisslosestes Kapitel auf:

„Manchmal fühlt es sich an, als würde die Welt in einen traumartigen Zustand der Hölle abgleiten – und die meisten merken nicht einmal, dass sie darin schlafen. Überall sehe ich Lärm, Verfall, Gewalt, Ablenkung – und jetzt wird sogar Krieg wieder Teil unseres Alltags.

Für mich sind Himmel und Hölle aber keine Orte, die nach dem Tod auf uns warten, sondern Bewusstseinszustände, die wir jeden Tag selbst erschaffen, solange wir hier leben. Die eigentliche Frage ist: Was fütterst du – das Gift oder das Licht?

Dreamstate Of Hell war der erste Song, den ich nach meinem Umzug nach Los Angeles geschrieben habe, und er wurde zum Ausgangspunkt für alles, was danach kam. Gleichzeitig ist es die erste Single aus meiner kommenden EP Dreamstate Of Fear.“

Von den Underground-Szenen in Berlin und London bis auf große Bühnen in ganz UK und Europa hat sich Mimi Barks ihren eigenen Sound und ihre ganz eigene Identität aufgebaut.

Die neue EP Dreamstate Of Fear erscheint im Sommer 2026 über ihr Mimis eigenes Label Deathkiss Records.

Noch im April feiert Mimi ihr US-Tourdebüt auf einer 26-Dates umfassenden Tour mit Little Miss Nasty und GG Magree. Anschließend geht es zurück nach Europa für Shows mit Wargasm, bevor sie im September ihre erste Headliner-Tour durch das Vereinigte Königreich startet. Und hier die Deutschlandshows mit Wargasm:

07.06. Paris (FR), Nouveau Casino

09.06. Stuttgart (DE), Wizemann

10.06. Zürich (CH), Plaza

11.06. Mailand (IT), Legend Club

13.06. Wiesbaden (DE), Schlachthof

15.06. Dortmund (DE), FZW

16.06. Bremen (DE) ,Tower

17.06. Berlin (DE), Lido

27.06. Münster (DE), Vainstream Festival *

Über Mimi Barks

Mimi Barks Geschichte beginnt in Deutschland und nimmt in der Berliner Underground-Szene Form an, wo sie die Freiheit findet, sich ohne Grenzen auszuprobieren. Berlin gibt ihr den Raum, die Extreme von Punk, Hip-Hop, Techno und Metal auszuloten, bis sich nach und nach ihre künstlerische Identität herauskristallisiert.

Mit ihrem Umzug nach London trifft sie auf ein Umfeld, das sie noch weiter antreibt – von dort aus beginnt sie, Musik zu veröffentlichen, die schnell Aufmerksamkeit in ganz Europa und Großbritannien auf sich zieht. Es folgt ein kontinuierlicher Aufstieg, der sie auf einige der wichtigsten Bühnen des Kontinents führt, darunter das Download Festival, Wacken Open Air, Bloodstock, Boomtown, 2000 Trees und mehr.

Mimi ist bekannt für Liveshows, die sich wie emotionale Exorzismen anfühlen – intensiv, unmittelbar und zutiefst persönlich. Zwischen ihr und dem Publikum gibt es keine Distanz. Jeder Song wird zum Ventil für das, was sie in sich trägt, und jedes Publikum reagiert auf diese kompromisslose Ehrlichkeit.

Auch ihre Aufnahmen folgen diesem Ansatz. Von den frühen Releases bis hin zu ihrem Album This Is Doom Trap hat sie ihren Sound stetig weiterentwickelt und gleichzeitig die emotionale Tiefe dahinter immer weiter ausgelotet. Ihre 2025 erschienene Coverversion von Crawling (Linkin Park) trägt genau diesen Spirit: Sie verwandelt einen generationsübergreifend bekannten Song in etwas Düsteres, Eigenständiges und unverkennbar ihres.

Stillstand ist für Mimi keine Option. Sie sucht immer die Weiterentwicklung, wiederholt sich nie – jedes neue Projekt fühlt sich wie eine Transformation an. Nach einer kurzen Pause, um sich neu zu sortieren und zu fokussieren, bereitet sie nun das nächste Kapitel vor. Dreamstate Of Hell markiert den Beginn einer Phase, die schwerer, dunkler und fokussierter ist als alles, was sie bisher veröffentlicht hat.